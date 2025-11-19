Los Naranjitas no pudieron sostener el vendaval de Buenos Aires y se despidieron del Argentino M-17

Un try penal producto de un gran maul cayó como un baldazo de agua fría. Desde ese momento, el partido se abrió: aparecieron espacios, Tucumán dejó de imponer condiciones en los scrums y perdió la batalla en los rucks. Las “Águilas” no perdonaron y apoyaron una ráfaga de tries que llevaron el resultado a un contundente 45-16. El posterior try de Mateo De Piero solo decoró el score final.