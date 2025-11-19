Secciones
Los Naranjitas no pudieron sostener el vendaval de Buenos Aires y se despidieron del Argentino M-17

Las "Águilas" derrotaron 45-23 al seleccionado tucumano, que se quedó a las puertas de disputar una nueva final del campeonato juvenil.

EXPERIENCIA. Los Naranjitas sumaron otra gran participación en el Campeonato Argentino Juvenil
Hace 2 Hs

En San Juan, Buenos Aires volvió a desplegar un gran rugby y Los Naranjitas lo sintieron. Por las semifinales del Campeonato Argentino M-17, las “Águilas” vencieron 45-23 a Tucumán y avanzaron a la final del torneo.

El campeón defensor llegó al encuentro con puntaje perfecto en la fase de grupos: derrotó a Alto Valle (42-0), a Córdoba (34-21) y a Santa Fe (52-7). Bajo la conducción del histórico ex jugador y ex coach de Los Pumas Mario Ledesma, el seleccionado bonaerense se mostró desde el inicio como el máximo candidato a levantar el título juvenil por segunda vez consecutiva.

Tucumán, por su parte, alcanzó las semifinales tras vencer de local a Cuyo (41-31), caer ante Rosario (39-21) y superar a Salta en la primera jornada del concentrado (38-20). Ganarle a Buenos Aires implicaba, automáticamente, mejorar su producción respecto al torneo anterior, en el que había finalizado tercero.

En el arranque, Buenos Aires hizo valer su condición de favorito: sometió a los tucumanos a defender en su propio campo, manejó los ritmos del partido y lo reflejó en el marcador. Un penal del apertura Blas De Carabassa y una acción individual del medioscrum Benjamín Ledesma -dos de las grandes figuras- pusieron a las “Águilas” 10-0 arriba en apenas seis minutos.

Pero Tucumán reaccionó. Con el correr del primer tiempo, el equipo dirigido por Emilio Valdez se hizo fuerte desde el ruck. Combativo, defendió con uñas y dientes cada avance bonaerense hacia su in goal y el pack de forwards empezó a ganar protagonismo.

Los primeros puntos llegaron con el pie de Walter Ojeda. Luego, a fuerza de empuje y de buenos scrums, el equipo consiguió salir del fondo y apoyó su primer try antes del descanso: tras ganar metros con la formación fija, el capitán Juan Bautista Maris levantó la pelota y se metió en el in goal rival. Tucumán se fue al vestuario con una valiosa ventaja de 13-10.

Las sensaciones eran buenas y el segundo tiempo parecía seguir el mismo libreto: Tucumán empujaba, generaba infracciones desde el scrum y Buenos Aires no encontraba respuestas. Entonces, Ledesma movió el banco, renovó por completo el pack (convencido de que la clave estaba allí) y la historia volvió a torcerse.

Un try penal producto de un gran maul cayó como un baldazo de agua fría. Desde ese momento, el partido se abrió: aparecieron espacios, Tucumán dejó de imponer condiciones en los scrums y perdió la batalla en los rucks. Las “Águilas” no perdonaron y apoyaron una ráfaga de tries que llevaron el resultado a un contundente 45-16. El posterior try de Mateo De Piero solo decoró el score final.

Así, Los Naranjitas cierran una muy buena participación en el Campeonato Argentino M-17 y buscarán subirse al podio ante el perdedor de Santa Fe–Rosario. Buenos Aires, en cambio, irá por el bicampeonato este sábado en San Juan.

