Tucumán avanzó a semifinales del Argentino Juvenil y enfrentará a Buenos Aires

Tucumán dio un paso clave hacia las instancias decisivas del Campeonato Argentino Juvenil 2025. Este domingo 16 de noviembre se disputó la tercera jornada del certamen -la primera en formato concentrado en San Juan- y el combinado “Naranja” venció 38-20 a Salta, resultado que aseguró su clasificación a semifinales en la Zona Campeonato.