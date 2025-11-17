Tucumán avanzó a semifinales del Argentino Juvenil y enfrentará a Buenos Aires

Tucumán dio un paso clave hacia las instancias decisivas del Campeonato Argentino Juvenil 2025. Este domingo 16 de noviembre se disputó la tercera jornada del certamen -la primera en formato concentrado en San Juan- y el combinado “Naranja” venció 38-20 a Salta, resultado que aseguró su clasificación a semifinales en la Zona Campeonato.
La tercera fecha dejó marcadas las posiciones de cara a las semifinales. En la Zona Campeonato, los marcadores fueron:
- Buenos Aires 52-7 Santa Fe
- Tucumán 38-20 Salta
- Cordobesa 24-7 Alto Valle
- Rosario 34-28 Cuyo
Las semifinales ya tienen fecha y rivales
La cuarta jornada, programada para el miércoles 19 de noviembre, definirá a los finalistas que buscarán el título nacional el domingo 23. La agenda de semifinales de la Zona Campeonato será la siguiente:
- Buenos Aires vs. Tucumán - 16
- Rosario vs. Santa Fe - 17.30
Tucumán llega fortalecido, con rendimiento en alza y con un desafío mayúsculo por delante: derrotar a Buenos Aires, uno de los grandes candidatos del certamen. El miércoles, el “Naranja” buscará volver a meterse en una final nacional.