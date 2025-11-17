Secciones
Tucumán avanzó a semifinales del Argentino Juvenil y enfrentará a Buenos Aires

El seleccionado “Naranja” venció 38-20 a Salta en la tercera jornada disputada en San Juan y se metió entre los cuatro mejores del país. El próximo miércoles jugará una semifinal decisiva ante Buenos Aires por un lugar en la final del 23 de noviembre.

Los Naranjitas están en las semifinales del Campeonato Juvenil Argentino. Los Naranjitas están en las semifinales del Campeonato Juvenil Argentino. Prensa UAR.
Hace 3 Hs

Tucumán dio un paso clave hacia las instancias decisivas del Campeonato Argentino Juvenil 2025. Este domingo 16 de noviembre se disputó la tercera jornada del certamen -la primera en formato concentrado en San Juan- y el combinado “Naranja” venció 38-20 a Salta, resultado que aseguró su clasificación a semifinales en la Zona Campeonato.

La tercera fecha dejó marcadas las posiciones de cara a las semifinales. En la Zona Campeonato, los marcadores fueron:

  • Buenos Aires 52-7 Santa Fe
  • Tucumán 38-20 Salta
  • Cordobesa 24-7 Alto Valle
  • Rosario 34-28 Cuyo

Las semifinales ya tienen fecha y rivales

La cuarta jornada, programada para el miércoles 19 de noviembre, definirá a los finalistas que buscarán el título nacional el domingo 23. La agenda de semifinales de la Zona Campeonato será la siguiente:

  • Buenos Aires vs. Tucumán - 16
  • Rosario vs. Santa Fe - 17.30

Tucumán llega fortalecido, con rendimiento en alza y con un desafío mayúsculo por delante: derrotar a Buenos Aires, uno de los grandes candidatos del certamen. El miércoles, el “Naranja” buscará volver a meterse en una final nacional.

