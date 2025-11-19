“Lo tengo de hijo”: la frase de Francisco Cerúndulo que encendió la previa del duelo con Alexander Zverev en la Copa Davis

El número uno argentino llega a la serie con una confianza que desbordó en cada declaración. No es casualidad ya que domina el historial ante Zverev por 3-1 y, aunque las tres victorias fueron en polvo de ladrillo, sostiene que hay algo de su juego que incomoda al alemán. “Tal vez hay algo que hago que le preocupa y no encuentra la solución”, explicó en conferencia de prensa. “Voy a intentar adaptar lo que funcionó en polvo para jugarlo acá, en rápida. Es un partido durísimo. Él viene de semanas muy buenas en Viena y París”.