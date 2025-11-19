“Lo tengo de hijo”: la frase de Francisco Cerúndulo que encendió la previa del duelo con Alexander Zverev en la Copa Davis

La Copa Davis entró en zona caliente y Argentina ya vive las horas previas a un desafío que puede marcar su rumbo en el Final 8 de Bologna. Este jueves, el equipo de Javier Frana enfrentará a Alemania en los cuartos de final, con el condimento especial del regreso de Alexander Zverev, número 3 del mundo, y un duelo que vuelve a poner frente a frente al alemán con Francisco Cerúndulo.
El número uno argentino llega a la serie con una confianza que desbordó en cada declaración. No es casualidad ya que domina el historial ante Zverev por 3-1 y, aunque las tres victorias fueron en polvo de ladrillo, sostiene que hay algo de su juego que incomoda al alemán. “Tal vez hay algo que hago que le preocupa y no encuentra la solución”, explicó en conferencia de prensa. “Voy a intentar adaptar lo que funcionó en polvo para jugarlo acá, en rápida. Es un partido durísimo. Él viene de semanas muy buenas en Viena y París”.
Más allá del análisis técnico, Cerúndulo no esquiva el protagonismo. En diálogo con La Nación, repitió la frase que más ruido generó: “Argentina puede ganar la Copa Davis. Podemos ganar los tres puntos; vamos a jugar a morir. Los nervios juegan”. Y cuando le preguntaron por Zverev, fue directo. “Lo tengo de hijo, pero eso no significa que sea lo mismo si juega o no juega. Es top 3 hace años. Tiene otra jerarquía”, expresó.
Cerúndulo admitió que lo sorprendió verlo en la lista alemana. “Capaz que el loco quiere revancha. Lo vi desde ese lado”, describió. Pero también reconoció su admiración. “En el fondo te habla de lo bueno que es. Habiendo perdido tres veces contra un jugador de menor ranking, venir a exponerse en cuartos de final… habla de su actitud”, dijo.
El porteño aseguró que llega mentalmente preparado. “Si hay algo que me caracterizó siempre es que no les tengo miedo a mis rivales. Siento que puedo ganarle a cualquiera. Y creo que la gente lo percibe”, contó.
Orden de juego - Argentina vs. Alemania
- Primer singles: Tomás Etcheverry vs. Jan-Lennard Struff
- Segundo singles: Francisco Cerúndulo vs. Alexander Zverev
- Dobles: Horacio Zeballos y Andrés Molteni vs. Kevin Krawietz y Tim Puetz
La serie comenzará tras el duelo entre España y República Checa. La Davis, otra vez, pone a Argentina frente a un desafío gigante. Cerúndulo, lejos de achicarse, lo espera con los dientes apretados. Sabe que enfrente estará Zverev y que hay una puerta abierta para soñar en grande.