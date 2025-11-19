Secciones
DeportesFútbol

Después de clasificar al Mundial, el DT de España habló sobre la Finalissima contra Argentina

La "Roja" liberó su agenda y el duelo ante el campeón del mundo toma fuerza para marzo de 2026.

Después de clasificar al Mundial, el DT de España habló sobre la Finalissima contra Argentina
Hace 2 Hs

La Selección de España consiguió su pasaje directo al Mundial 2026 tras igualar 2-2 con Turquía y, con ese objetivo cumplido, comenzó a enfocarse en la posibilidad de disputar la Finalissima ante Argentina. Con el calendario liberado, la organización del evento avanza con mayor firmeza.

En conferencia de prensa tras el partido, Luis de la Fuente expresó alivio por haber logrado la clasificación y reconoció que piensa en el cruce ante la Albiceleste. Comentó que el plantel tiene una motivación especial y que comenzarán a seguir de cerca el desempeño de sus futbolistas de cara a ese compromiso.

El entrenador remarcó el valor de medirse con el campeón del mundo. Afirmó “nos hace muchísima ilusión” y añadió que “es muy bonito para este país poder jugar este encuentro contra la campeona de América y del mundo”, destacando la trascendencia del duelo.

Mientras tanto, los organizadores ajustan fechas y logística. La FIFA reservó la ventana de marzo, que coincide con los repechajes, y dejó libre el calendario internacional para priorizar este partido. El sábado 28 de marzo de 2026 aparece como la opción principal.

Sedes posibles

El estadio aún no está definido. Entre las alternativas figuran Miami y Riad, pero Doha tomó ventaja con el Lusail Stadium como candidato fuerte. Allí Argentina obtuvo su tercera estrella y podría volver a ser escenario de un choque de nivel mundial.

Temas EspañaLionel MessiSelección Argentina de fútbolTurquíaSelección española de fútbolLionel ScaloniArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La selección argentina cierra el año con muchas bajas y un 11 inédito para enfrentar a Angola

La selección argentina cierra el año con muchas bajas y un "11" inédito para enfrentar a Angola

Más de 20.000 personas presenciaron el entrenamiento abierto de la Selección previo al partido contra Angola

Más de 20.000 personas presenciaron el entrenamiento abierto de la Selección previo al partido contra Angola

Quién es Joaquín Panichelli, el goleador cordobés que se fue libre de River y sorprendió en su debut con la Selección

Quién es Joaquín Panichelli, el goleador cordobés que se fue libre de River y sorprendió en su debut con la Selección

Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, la Selección le ganó a Angola en el último amistoso del año

Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, la Selección le ganó a Angola en el último amistoso del año

Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Las tormentosas novelas tucumanas
3

Las tormentosas novelas tucumanas

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova
5

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana
6

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

Más Noticias
Escándalo: el presidente de un club de Primera se metió en la tribuna a pelear con los hinchas

Escándalo: el presidente de un club de Primera se metió en la tribuna a pelear con los hinchas

Aparecieron murales de Messi y Dibu Martínez vandalizados con frases contra Chiqui Tapia

Aparecieron murales de Messi y "Dibu" Martínez vandalizados con frases contra "Chiqui" Tapia

Cuál será el sueldo de Franco Colapinto en Alpine tras asegurarse su continuidad en la Fórmula 1

Cuál será el sueldo de Franco Colapinto en Alpine tras asegurarse su continuidad en la Fórmula 1

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

Las tormentosas novelas tucumanas

Las tormentosas novelas tucumanas

Comentarios