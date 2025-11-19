Después de clasificar al Mundial, el DT de España habló sobre la Finalissima contra Argentina

La Selección de España consiguió su pasaje directo al Mundial 2026 tras igualar 2-2 con Turquía y, con ese objetivo cumplido, comenzó a enfocarse en la posibilidad de disputar la Finalissima ante Argentina. Con el calendario liberado, la organización del evento avanza con mayor firmeza.
En conferencia de prensa tras el partido, Luis de la Fuente expresó alivio por haber logrado la clasificación y reconoció que piensa en el cruce ante la Albiceleste. Comentó que el plantel tiene una motivación especial y que comenzarán a seguir de cerca el desempeño de sus futbolistas de cara a ese compromiso.
El entrenador remarcó el valor de medirse con el campeón del mundo. Afirmó “nos hace muchísima ilusión” y añadió que “es muy bonito para este país poder jugar este encuentro contra la campeona de América y del mundo”, destacando la trascendencia del duelo.
Mientras tanto, los organizadores ajustan fechas y logística. La FIFA reservó la ventana de marzo, que coincide con los repechajes, y dejó libre el calendario internacional para priorizar este partido. El sábado 28 de marzo de 2026 aparece como la opción principal.
Sedes posibles
El estadio aún no está definido. Entre las alternativas figuran Miami y Riad, pero Doha tomó ventaja con el Lusail Stadium como candidato fuerte. Allí Argentina obtuvo su tercera estrella y podría volver a ser escenario de un choque de nivel mundial.