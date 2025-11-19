El juez Díaz Martínez se excusa y el caso por presunto tráfico de influencias en la Cámara de Apelaciones cambia de manos

En paralelo, la causa quedó atravesada por incidentes procesales que retrasaron su avance. Ontiveros promovió una recusación contra el entonces juez Díaz Vélez, alegando un “temor razonable de parcialidad” y argumentando que el magistrado no había respetado el procedimiento del artículo 61 del Código Procesal Penal. La defensa sostuvo que el juez “corrió vista al fiscal y a la querella en un trámite donde la ley no lo contempla” y que “resolvió su propia recusación”, lo que consideraron una afectación al debido proceso. Tanto el fiscal Chit como la querella pidieron el rechazo del planteo y afirmaron que se trataba de “un intento de reiterar por otra vía los mismos planteos ya rechazados”. Luego, Díaz Vélez dejó de ser juez en Tucumán (actualmente se encuentra subrogando en Catamarca) y fue reemplazado por Díaz Martínez, quien ahora se excusó de intervenir en la causa.