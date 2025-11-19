El secreto del chef Gordon Ramsay para hacer huevos revueltos perfectos

Los huevos revueltos son un clásico universal: simples, versátiles y presentes tanto en desayunos como en almuerzos y cenas. Pero, aunque parecen fáciles de preparar, pequeños detalles pueden transformar por completo su sabor y textura. En este sentido, el chef británico Gordon Ramsay, dueño de varios restaurantes y figura televisiva, compartió en una entrevista con Master Class cuál es su principal secreto culinario.