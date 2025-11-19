El secreto del chef Gordon Ramsay para hacer huevos revueltos perfectos

Los huevos revueltos son un clásico universal: simples, versátiles y presentes tanto en desayunos como en almuerzos y cenas. Pero, aunque parecen fáciles de preparar, pequeños detalles pueden transformar por completo su sabor y textura. En este sentido, el chef británico Gordon Ramsay, dueño de varios restaurantes y figura televisiva, compartió en una entrevista con Master Class cuál es su principal secreto culinario.
Según explicó, su técnica consiste en añadir crema fresca en los últimos segundos de cocción. Este paso, asegura, evita que los huevos se sigan cocinando con el calor residual y contribuye a que queden excepcionalmente suaves. “Esto simplemente los enfría un poco, ya que baja la temperatura de los huevos”, precisó Ramsey.
El método puede aplicarse usando crema fresca, manteca o crema de leche para batir -también conocida como nata para montar- y resulta determinante para obtener una mezcla más cremosa y agradable.
Los mejores trucos de Gordon Ramsay para preparar huevos
En un artículo dedicado a sus técnicas, el medio Tasting Table recopiló los siete consejos más efectivos del chef, ganador de múltiples estrellas Michelin, para elaborar diferentes preparaciones con huevos:
- Elegir huevos de gallinas camperas: deben provenir de gallinas con libertad de movimiento, acceso a agua y alimento fresco, según la definición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
- Agregar trozos de mantequilla a los huevos fritos: Ramsay inicia la cocción con aceite, pero finaliza sumando manteca alrededor del borde de la sartén.
- Cortar la cocción de los huevos duros con agua fría: recomienda sumergirlos en un recipiente con agua fría apenas salen del hervor para evitar que se sigan cocinando.
- Añadir vinagre de estragón a los huevos escalfados: para los poché, utiliza una cucharadita del producto cuando el agua alcanza la temperatura ideal.
- Hacer huecos cuando se cocinan al horno: sugiere crear un espacio usando un huevo con cáscara para que el contenido quede del tamaño perfecto antes de verterlo.
Qué evitar al cocinar huevos en la sartén
Tasting Table también detalla cuáles son los errores más frecuentes a la hora de preparar huevos en sartén y que pueden perjudicar el resultado final:
- Usar huevos fríos de la heladera: lo ideal es dejarlos a temperatura ambiente para que no se cuezan abruptamente al freírlos.
- Romper los huevos en un bol: Jacques Pépin recomienda hacerlo sobre la mesada para reducir el riesgo de contaminación por bacterias.
- Cocinar con fuego demasiado alto: este error provoca que la clara se cocine más rápido que la yema. Lo recomendable es usar fuego medio o bajo.
- Pasarse de cocción: conviene retirarlos antes de que estén completamente hechos para evitar que queden secos y sin sabor.
- No batir lo suficiente: una mezcla bien batida incorpora aire y garantiza una textura más esponjosa.
- No usar sartén antiadherente: este tipo de superficie facilita el deslizamiento de los huevos y evita que se peguen.