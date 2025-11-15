Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Florencia Vallino, directora ejecutiva de Andhes, expresó que la censura “nunca puede ser una respuesta legítima en democracia”. “El periodismo libre y crítico cumple una función esencial para la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando se lo persigue o se lo calla, lo que está en riesgo no es solo la libertad de prensa, sino el propio tejido democrático”, afirmó. A su vez, Diego del Jesús Tomas, secretario gremial de la APT, comentó que “desde el gremio de trabajadores y trabajadoras de prensa sostenemos que vulnerar derechos esenciales como la libertad de expresión y el acceso a la información -entendidos como bienes sociales y derechos humanos- socava las bases mismas de un sistema democrático y republicano”.