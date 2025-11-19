Con el liderazgo de la UBA, las universidades del país avanzan en sostenibilidad

La UBA es la única institución argentina entre las 500 mejores del mundo en el QS Ranking de Sostenibilidad 2026. La institución escaló del puesto 378 al 370, mientras la mayoría de las universidades latinoamericanas descendieron posiciones. Aún así, la UBA sigue lejos de la líder regional, la Universidad de San Pablo (USP), que consiguió mantenerse entre las 100 mejores del planeta al ocupa el puesto 90. A nivel mundial, la competencia se intensificó. La Universidad de Lund (Suecia) ocupó el primer lugar por primera vez, mientras que la Universidad de Toronto descendió al segundo puesto.