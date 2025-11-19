Con el liderazgo de la UBA, las universidades del país avanzan en sostenibilidad

En un año en el que gran parte de América Latina retrocedió en sostenibilidad, la Universidad de Buenos Aires (UBA) logró un movimiento que genera atención global. El nuevo QS Ranking de Sostenibilidad 2026, elaborado por la consultora internacional Quacquarelli Symonds (QS), ubicó a la institución en el puesto 370, tras escalar ocho posiciones. La clasificación analiza a más de 2.000 universidades de 106 países, un crecimiento notable frente a las 1750 evaluadas en la edición anterior.
La UBA es la única institución argentina entre las 500 mejores del mundo en el QS Ranking de Sostenibilidad 2026. La institución escaló del puesto 378 al 370, mientras la mayoría de las universidades latinoamericanas descendieron posiciones. Aún así, la UBA sigue lejos de la líder regional, la Universidad de San Pablo (USP), que consiguió mantenerse entre las 100 mejores del planeta al ocupa el puesto 90. A nivel mundial, la competencia se intensificó. La Universidad de Lund (Suecia) ocupó el primer lugar por primera vez, mientras que la Universidad de Toronto descendió al segundo puesto.
El ranking mide la incidencia de las instituciones en tres dimensiones clave para los campus del futuro: impacto ambiental, impacto social y gobernanza responsable. Cada eje evalúa desde educación ambiental hasta igualdad de oportunidades, salud estudiantil, representación, cultura organizacional y transparencia.
La Argentina avanza mientras la región retrocede
El informe de QS muestra una fotografía que contrasta los resultados argentinos con el desempeño regional. Mientras varios países descendieron posiciones, el 36% de las universidades argentinas logró avances, el 29% retrocedió y tres ingresaron al ranking por primera vez. El saldo general dejó un +7%, uno de los mejores resultados en América Latina.
Dentro de este panorama, la UBA volvió a posicionarse como el motor del sistema universitario argentino. El ranking destacó sus resultados en educación ambiental, donde figura en el puesto 62 del mundo, y en indicadores de gobernanza, un área donde el país se mantuvo por encima del promedio regional.
Los desafíos se ubican en investigación ambiental, igualdad, salud y bienestar, áreas en las que Argentina permanece por debajo de los líderes latinoamericanos.
Nuevos ingresos y reconfiguración regional
La Argentina cuenta con 14 universidades dentro del ranking. Tres se sumaron en la edición 2026: la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Su ingreso amplió la distribución geográfica del sistema y confirmó una tendencia de crecimiento. La UTN es la única del grupo que tiene presencia en Tucumán.
Cómo quedó el mapa argentino dentro del ranking
Entre las instituciones que mejoraron su posición figuran:
- Universidad de Buenos Aires, puesto 370 (subió siete lugares).
- Universidad Nacional del Litoral, puesto 910 (ascendió once lugares).
- Universidad Nacional de Cuyo, puesto 921 (subió un escalón).
- Universidad Católica Argentina: avanzó dos posiciones dentro del rango de las mejores 1.500.
- Universidad Austral: también ascendió dos lugares, ubicándose entre las posiciones 1.451 y 1.500.
Entre las que descendieron aparecen la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional del Sur, mientras que mantuvieron su desempeño la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de San Martín.