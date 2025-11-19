El homenaje de un hombre que ilumina la ruta 301 con el recuerdo de su esposa: “Lo hago por ella”

A 19 días del 8 de diciembre, cuando en miles de hogares argentinos comienza de manera oficial la cuenta regresiva hacia la Navidad, sobre la ruta provincial 301 ya brilla un árbol muy especial. Lo armó Segundo Roque Pérez, un vecino de la zona camino a Lules, que desde hace más de dos décadas transforma materiales reciclados en una obra de arte luminosa que emociona a los transeúntes. Pero esta vez el árbol tiene un latido distinto: es un homenaje a Alicia, su esposa, que falleció hace un año y que siempre lo acompañó en esta tradición familiar.