¿Qué es el horóscopo hindú y a qué signo perteneces? La guía completa para descubrir tu signo védico

A diferencia del horóscopo occidental, se basa en la posición de la Luna al momento del nacimiento, considerada el reflejo de la mente y las emociones.

Hace 1 Hs

El horóscopo hindú, también llamado Jyotish o astrología védica, es una herramienta ancestral que busca ayudarte a conocerte en profundidad conectando tu mundo interior con la energía del cosmos. A diferencia del horóscopo occidental, se basa en la posición de la Luna al momento del nacimiento, considerada el reflejo de la mente y las emociones.

En esta guía completa te explicamos qué es el horóscopo hindú, cómo funciona y a qué signo perteneces según tu fecha de nacimiento.

¿Qué es el horóscopo hindú o Jyotish?

El horóscopo hindú tiene más de 3.000 años de historia y se origina en los antiguos textos védicos de la India. Para esta tradición, todo en el universo está conectado: el instante exacto de tu nacimiento deja una huella energética en el cielo, y ese patrón influye en tu personalidad, tus relaciones y tu camino espiritual.

A diferencia del zodiaco occidental, que usa el Sol como referencia, el Jyotish se enfoca en:

La Luna

Los planetas

Las constelaciones (nakshatras)

Por eso, su interpretación es considerada más emocional, introspectiva y espiritual.

Cómo saber qué signo hindú eres

Para identificar tu signo hindú, solo necesitás tu fecha de nacimiento. Los 12 signos abarcan periodos similares a los del zodiaco occidental, pero su simbolismo e interpretación son diferentes.

Los 12 signos del horóscopo hindú y su significado

Mesha (El Carnero) – 15 abril al 15 mayo

Valiente, energética y directa. Ama liderar, iniciar proyectos y enfrentar desafíos. El aprendizaje clave es la paciencia.

Vrishabha (El Toro) – 16 mayo al 15 junio

Leal, estable y constante. Valora la seguridad, el hogar y los vínculos sólidos. Tiene una enorme capacidad para construir a largo plazo.

Mithuna (Los Gemelos) – 16 junio al 16 julio

Comunicativa, curiosa y adaptable. Ama aprender y cambiar de entorno. Debe evitar la dispersión.

Karka (El Cangrejo) – 17 julio al 16 agosto

Emocional, protectora e intuitiva. Prioriza la familia y los afectos. Su desafío es no absorber las emociones ajenas.

Simha (El León) – 17 agosto al 16 septiembre

Carismática, creativa y líder natural. Busca brillar, inspirar y dejar huella. Necesita reconocimiento para sentirse plena.

Kanya (La Doncella) – 17 septiembre al 16 octubre

Práctica, detallista y perfeccionista. Ama el orden y el análisis. Su mayor riesgo es la autoexigencia excesiva.

Tula (La Balanza) – 17 octubre al 15 noviembre

Equilibrada, diplomática y sociable. Busca armonía en vínculos y decisiones. Tiene un gran sentido de la justicia.

Vrishchika (El Escorpión) – 16 noviembre al 15 diciembre

Intensa, apasionada y profunda. Posee gran fuerza de voluntad y capacidad de transformación.

Dhanu (El Arquero) – 16 diciembre al 14 enero

Aventurera, optimista y sincera. Ama la libertad, viajar y expandir su conocimiento. Busca siempre un propósito.

Makara (El Cocodrilo) – 15 enero al 12 febrero

Ambiciosa, responsable y muy perseverante. Triunfa gracias a su disciplina y paciencia. A veces necesita relajarse.

Kumbha (El Portador de Agua) – 13 febrero al 14 marzo

Independiente, innovadora y humanitaria. Piensa diferente y quiere transformar el mundo. Su reto es enfocarse.

Meena (El Pez) – 15 marzo al 14 abril

Soñadora, empática y espiritual. Tiene un gran mundo interior y sensibilidad artística. Debe aprender a poner límites.

Más que un horóscopo: una guía espiritual

Para la tradición hindú, el signo no solo describe la personalidad: revela tu energía vital, tus ciclos emocionales y tu propósito. Conocer tu signo puede ayudarte a:

Comprender tus talentos naturales

Identificar tus desafíos

Aprovechar momentos clave de crecimiento

Conectar con tu camino interior

El horóscopo hindú es, ante todo, una invitación a mirar hacia adentro: según el Jyotish, no existen las casualidades—solo un destino que se ilumina cuando aprendemos a conocernos.

