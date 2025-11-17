¿Qué es el horóscopo hindú y a qué signo perteneces? La guía completa para descubrir tu signo védico

¿Qué es el horóscopo hindú o Jyotish?

El horóscopo hindú tiene más de 3.000 años de historia y se origina en los antiguos textos védicos de la India. Para esta tradición, todo en el universo está conectado: el instante exacto de tu nacimiento deja una huella energética en el cielo, y ese patrón influye en tu personalidad, tus relaciones y tu camino espiritual.