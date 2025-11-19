“Queremos que Lules recupere su identidad”: el reloj vuelve a latir después de 18 años

La jefa municipal detalló que el reloj, que ya marca el horario y emite sonido en cada cambio de hora, fue sometido a trabajos técnicos y estéticos, junto con mejoras integrales en la zona: nuevas veredas, bancos, iluminación, parquizado y la puesta en valor de las campanas históricas. “Anoche, cuando sonaron las campanadas, fue una emoción. Los comerciantes están felices. Este lugar será un punto de encuentro con eventos culturales y actividades para toda la familia”, adelantó.