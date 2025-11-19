“Queremos que Lules recupere su identidad”: el reloj vuelve a latir después de 18 años

A un día del aniversario número 174 de Lules, la intendenta de la ciudad, Marta Albarracín, encabezó la puesta en valor del emblemático reloj ubicado en la avenida 9 de Julio, estructura inaugurada en 2007 que nunca llegó a funcionar correctamente y que ahora, tras una profunda intervención municipal, vuelve a marcar la hora y a sonar sus campanadas.
“Mi corazón siempre estuvo acá”, confesó a LAGACETA Albarracín al explicar por qué decidió priorizar la recuperación del histórico reloj y de la estación ferroviaria ubicada detrás. “De golpe verlo así, sin vida, siendo tan hermoso… cómo no valorizarlo. Cuando tuve la oportunidad de ser intendenta dije: lo primero que voy a hacer es cambiar todo, que los luleños vuelvan a sentir esta identidad”, contó.
La jefa municipal detalló que el reloj, que ya marca el horario y emite sonido en cada cambio de hora, fue sometido a trabajos técnicos y estéticos, junto con mejoras integrales en la zona: nuevas veredas, bancos, iluminación, parquizado y la puesta en valor de las campanas históricas. “Anoche, cuando sonaron las campanadas, fue una emoción. Los comerciantes están felices. Este lugar será un punto de encuentro con eventos culturales y actividades para toda la familia”, adelantó.
“Lules avanza hacia el modernismo”
Consultada sobre el presente del municipio, la intendenta aseguró que Lules atraviesa un proceso de transformación sostenida. “Cada vez va hacia el modernismo, hacia una ciudad que se actualiza día a día con tecnología. Ese es mi objetivo: que los luleños se sientan orgullosos de donde viven”, señaló.
A la vez reconoció la realidad social. “Hay mucha necesidad. Hay que estar al lado del vecino, visitarlos, llegar con los servicios. No soy una intendenta de despacho: salgo a los barrios porque ahí están las verdaderas necesidades”.
Entre las políticas en agenda mencionó nuevas ordenanzas vinculadas al ambiente y a los ruidos molestos, así como la creación de una policía de turismo para reforzar el orden en los espacios públicos.
Turismo y obras en la Quebrada
De cara a la temporada estival, Albarracín se mostró optimista. “Este año todos van a venir a Lules y no se van a arrepentir. Ya están preguntando. Tenemos 120 hectáreas en la Quebrada, un lago artificial en construcción, merenderos, baños, cámaras de seguridad y un entorno totalmente renovado”.
Recordó además otros atractivos locales: las ruinas jesuíticas, la iglesia fundacional, la Ruta de la Fe y el santuario de la Virgen del Valle, que será sede de celebraciones desde el 8 de diciembre.
Política y reforma electoral
En lo estrictamente político, la intendenta evaluó el último resultado electoral en la ciudad y ratificó su alineamiento con el Gobierno provincial. “Lules nunca paró en obras y la gente ve ese acompañamiento. Voy a seguir trabajando con responsabilidad para que los vecinos sigan confiando”, dijo.
Respecto al debate sobre la reforma electoral y los acoples, afirmó: “Voy a acompañar lo que disponga el Gobierno de la Provincia. Si hay que reducirlos, está perfecto. Queremos lo más transparente posible”.