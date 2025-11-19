Secciones
Exportaciones agroindustriales: 53 productos tuvieron la mejor performance interanual de los últimos siete años

Así lo informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que además destacó que "Argentina diversifica su oferta exportadora".

Hace 2 Hs

A contramano de lo que sucede en el mercado interno, marcado por la caída del consumo y los altos costos, un conjunto de 53 productos exportaron durante los nueve meses de 2025 un volumen de 534.914 toneladas, un valor de total de U$S2.398 millones.

Estos datos fueron informados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con base en un análisis de la matriz agroindustrial realizado por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios e Inserción Internacional.

El organismo indicó que se seleccionaron aquellos productos que mostraron su mejor perfomance en los últimos siete años y cuyo valor unitario de venta fue superior a los U$S2.000/tonelada.

Estos productos representaron un incremento del 32% en valor y del 18% en volumen respecto del mismo período del 2024, con un precio promedio de exportación de U$S4.482 por tonelada.

Según el valor por tonelada exportado en 2025 se destacaron los siguientes productos: semillas U$S46.366/tn; aceites esenciales de cítricos, U$S26.857/tn; aceite esencial de naranja, U$S15.673/tn; carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada, U$S10.647/tn; aceite de jojoba, U$S9.803/tn; proteínas y enzimas, U$S9.360/tn; quesos pasta dura, U$S6.463/tn; otras preparaciones de alimentos, U$S5.260/tn; vino espumoso, U$S4.692/tn; quesos pasta blanda, U$S4.649/tn; preparaciones de papa, U$S4.580/tn; semillas de trébol, U$S4.020/tn, barquillos y obleas, U$S3.114/tn, moluscos congelados U$S2.835/tn; helados, U$S2.540/tn, entre otros.

A esa lista se suman: lana lavada sin peinar y lana sin lavar; vermut; orégano; ceras; tabaco sin desvenar; abejas; pasas de uva; dulce de leche; miel; panificados dulces; preparaciones y conservas de pescado; queso azul; otros aceites esenciales; jugo de naranja; lenguas bovinas y confecciones de azúcar, entre otros.

Dentro del análisis realizado, se resaltan aumentos en el valor respecto de 2024 del aceite esencial de naranja con una mejora del 357% (U$S14,13 millones); lana lavada sin cardar ni peinar con el 147% (u$s3,8 millones); aceite de jojoba con el 125% (U$S4,8 millones); vermut con el 85% U$S13,5 millones); moluscos congelados con el 48% (u$s537,7 millones); jugo de naranja con el 45% (U$S36 millones); tabaco sin desvenar con el 37% (U$S12,8 millones); pasas de uva con el 22% (U$S69,7 millones); barquillos y obleas con el 21% (U$S10,5 millones); otros aceites esenciales con el 13% (U$S72,4 millones) y dulce de leche con el 6% (U$S9,1 millones).

"Estos productos representan a todas las regiones del país y poseen un alto valor agregado y/o cuentan con un esquema de diferenciación en sus procesos productivos. Los productores, las industrias y los exportadores trabajan articuladamente para diversificar la matriz exportadora y adecuarse a los requerimientos de los mercados, fortaleciendo la presencia argentina en el mundo. El Estado acompaña al sector privado a través de la simplificación de normas y trámites, la reducción de impuestos como las retenciones, la facilitación del proceso exportador a través de la apertura de mercados (que ya lleva más de 125 aperturas) y acuerdos comerciales", indicó Agricultura en un comunicado.

