Exportaciones agroindustriales: 53 productos tuvieron la mejor performance interanual de los últimos siete años

"Estos productos representan a todas las regiones del país y poseen un alto valor agregado y/o cuentan con un esquema de diferenciación en sus procesos productivos. Los productores, las industrias y los exportadores trabajan articuladamente para diversificar la matriz exportadora y adecuarse a los requerimientos de los mercados, fortaleciendo la presencia argentina en el mundo. El Estado acompaña al sector privado a través de la simplificación de normas y trámites, la reducción de impuestos como las retenciones, la facilitación del proceso exportador a través de la apertura de mercados (que ya lleva más de 125 aperturas) y acuerdos comerciales", indicó Agricultura en un comunicado.