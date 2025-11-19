Fin de la duda: ¿cuántos abdominales hay que hacer por día para un vientre plano?

Una gran iniciativa para estos últimos meses del año, con el verano entrante y la vitalidad al 100%, es arrancar con ejercicios para fortalecer el cuerpo. Esto no es algo meramente estético, ejercitarse diariamente mejora la salud mental y cardiaca.
En especial, los abdominales, fortalecen el core, mejoran la postura y contribuyen al bienestar general del cuerpo. Existen muchas dudas sobre la frecuencia y cantidad óptima de abdominales para obtener resultados efectivos. Lo importante es encontrar el equilibrio adecuado entre calidad y cantidad.
¿Cuántos abdominales hacer al día?
El director de fitness de Men’s Health, Ebenezer Samuel, sugiere que un objetivo sensato para las repeticiones diarias bien hechas es de 40. El especialista indicó que si una persona intenta hacer 100 abdominales sin la técnica correcta, solo logrará encorvarse, y como resultado, los ejercicios no darán frutos. Samuel subraya la importancia de ejecutar el movimiento de forma precisa para prevenir cualquier tipo de daño físico. Por lo tanto, la calidad del ejercicio prima sobre la cantidad al buscar resultados óptimos.
La idea de que no se requiere ejercitar los abdominales todos los días se ve reforzada por un informe del diario ABC. Los especialistas en el área recomiendan llevar a cabo solo dos o tres sesiones por semana, con alrededor de 45 repeticiones por sesión. Estos ejercicios deben complementarse con un entrenamiento corporal más completo y, crucialmente, con una dieta balanceada.
Se asegura que "Sin una dieta adecuada, incluso la mejor rutina podría no ser efectiva", poniendo en perspectiva que la nutrición es un pilar fundamental en la consecución de cualquier meta física. La entrenadora Astrid Swan también menciona que es vital incluir al menos un día de reposo, permitiendo así la recuperación de los músculos, según declaraciones recogidas por El Confidencial.
La importancia de combinar ejercicios
-Crunches: Levantar ligeramente el torso con la espalda baja apoyada. Trabaja principalmente la zona superior del abdomen (recto mayor).
-Con Balón de Estabilidad: Realizar contracciones manteniendo el equilibrio sobre el balón. Activa la zona inferior del abdomen y mejora la fuerza del torso.
-Con Empuje (Mancuernas/Discos): Empujar un peso hacia adelante mientras se contrae el abdomen. Fortalece el recto anterior y el tren superior.
-Con Torsión (Giros Rusos): Implican rotaciones controladas del torso con carga. Ideales para trabajar los oblicuos (laterales del abdomen).
-Elevación de Piernas: Levantar ambas piernas juntas desde el suelo, manteniendo el abdomen contraído. Fortalece el recto inferior del abdomen y los oblicuos internos.
-Toques al Talón: Tocar alternativamente cada talón con el torso elevado. Tonifica los laterales del abdomen (oblicuos) con contracciones rápidas.
-Levantamiento en Bloque: Levantar el torso en conjunto, manteniendo el cuerpo rígido. Ofrece mayor intensidad y trabaja toda la zona abdominal.
-Elevación de Piernas con Pelota: Levantar las piernas sosteniendo una pelota entre los pies. Aumenta la resistencia y coordinación.