Fin de la duda: ¿cuántos abdominales hay que hacer por día para un vientre plano?

¿Cuántos abdominales hacer al día?

El director de fitness de Men’s Health, Ebenezer Samuel, sugiere que un objetivo sensato para las repeticiones diarias bien hechas es de 40. El especialista indicó que si una persona intenta hacer 100 abdominales sin la técnica correcta, solo logrará encorvarse, y como resultado, los ejercicios no darán frutos. Samuel subraya la importancia de ejecutar el movimiento de forma precisa para prevenir cualquier tipo de daño físico. Por lo tanto, la calidad del ejercicio prima sobre la cantidad al buscar resultados óptimos.