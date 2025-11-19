Secciones
Escándalo: el presidente de un club de Primera se metió en la tribuna a pelear con los hinchas

Ocurrió en Platense tras la derrota ante Gimnasia en la última fecha del Clausura 2025.

El cierre de la fase regular del Clausura 2025 dejó un episodio de violencia en el estadio Ciudad de Vicente López. Tras la derrota por 3-0 ante Gimnasia, un clima cargado se apoderó de la cancha y derivó en un hecho inesperado vinculado al presidente de Platense.

El mal momento deportivo del equipo, que terminó último en la Zona B con apenas 12 puntos, encendió la impaciencia de los socios. Desde la tribuna se multiplicaron los insultos y reproches hacia un plantel que aún mantiene el título de la Liga Profesional, aunque hoy atraviesa un presente muy distinto.

En medio de esos gritos, Sebastián Ordoñez, titular del club, decidió ir hacia los tablones y enfrentarse con un grupo de hinchas. Ese gesto desató corridas y empujones, obligando a la seguridad a intervenir rápidamente para evitar que la situación escalara aún más.

Las imágenes del altercado circularon con velocidad en redes sociales y generaron malestar en los simpatizantes, que ya venían cuestionando la actual gestión. La tensión se trasladó a las inmediaciones del estadio mientras la dirigencia evaluaba su postura.

Lo que viene para el club

Se aguarda un comunicado oficial que explique la posición institucional frente al episodio. La preocupación es generalizada y el club deberá resolver cómo encarar el próximo tramo del campeonato tras un cierre marcado por la violencia.

Temas Club de Gimnasia y Esgrima La PlataClub Atlético PlatenseLiga ProfesionalTorneo Clausura 2025
