Netflix volvió a aumentar: cuánto salen ahora los planes y cómo pagar menos

Netflix volvió a ajustar sus precios en Argentina y aplicó un nuevo incremento que rige desde noviembre de 2025. Se trata de una suba del 25% sobre las tarifas base, un aumento que llega apenas tres meses después del ajuste anterior y que impacta en los tres planes que la plataforma ofrece en el país.
Nuevos precios de Netflix en Argentina
Tras la actualización, los valores base —sin impuestos— quedaron así:
Plan Básico: $8.999 por mes
Plan Estándar: $14.999 por mes
Plan Premium: $19.999 por mes
Estas cifras, sin embargo, no reflejan el costo real que abonan los usuarios, ya que a cada plan se le suman el 21% de IVA y la percepción del 30% a cuenta de Ganancias, impuestos aplicados a los servicios digitales provenientes del exterior.
Cuánto pagás realmente: precios finales con impuestos
Con los tributos incluidos, los nuevos montos quedan de la siguiente manera:
Plan Básico: $13.769 mensuales
Plan Estándar: $22.949 mensuales
Plan Premium: $30.599 mensuales
Miembro extra: $8.261 (solo disponible en Estándar y Premium)
El incremento se siente especialmente entre quienes comparten cuenta, ya que los “miembros extra” también recibieron una actualización en sus valores.
Cómo pagar menos: la opción para evitar la percepción del 30%
Existe una alternativa legal que muchos usuarios están empezando a utilizar: pagar la suscripción directamente en dólares desde una cuenta bancaria en moneda extranjera.
Ese método permite:
Evitar el 30% de percepción.
Acceder a un tipo de cambio más favorable que el dólar tarjeta.
Reducir el precio final de la suscripción.
Para activar esta opción, basta con asociar a Netflix una tarjeta de débito que descuente directamente del saldo en dólares, o utilizar servicios que permitan el cargo internacional en moneda extranjera.
Qué ofrece cada plan de Netflix
Plan Básico – $13.769 finales
Catálogo completo sin anuncios
Reproducción y descargas en un solo dispositivo
Calidad HD (720p)
Sin posibilidad de agregar miembros extra
Plan Estándar – $22.949 finales
Contenido sin publicidad
Visualización en dos dispositivos simultáneos
Calidad Full HD (1080p)
Permite sumar un miembro extra por $8.261
Pensado para parejas o hogares pequeños
Plan Premium – $30.599 finales
Reproducción en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo
Hasta dos miembros extra
Calidad 4K Ultra HD con HDR
Descargas en seis dispositivos
Audio espacial mejorado