Netflix volvió a aumentar: cuánto salen ahora los planes y cómo pagar menos

Netflix aplicó un aumento del 25% en sus tarifas y actualizó los precios de sus tres planes. Cuánto cuesta ahora cada suscripción y qué opciones existen para reducir el monto final con impuestos.

Hace 1 Hs

Netflix volvió a ajustar sus precios en Argentina y aplicó un nuevo incremento que rige desde noviembre de 2025. Se trata de una suba del 25% sobre las tarifas base, un aumento que llega apenas tres meses después del ajuste anterior y que impacta en los tres planes que la plataforma ofrece en el país.

Nuevos precios de Netflix en Argentina

Tras la actualización, los valores base —sin impuestos— quedaron así:

Plan Básico: $8.999 por mes

Plan Estándar: $14.999 por mes

Plan Premium: $19.999 por mes

Estas cifras, sin embargo, no reflejan el costo real que abonan los usuarios, ya que a cada plan se le suman el 21% de IVA y la percepción del 30% a cuenta de Ganancias, impuestos aplicados a los servicios digitales provenientes del exterior.

Cuánto pagás realmente: precios finales con impuestos

Con los tributos incluidos, los nuevos montos quedan de la siguiente manera:

Plan Básico: $13.769 mensuales

Plan Estándar: $22.949 mensuales

Plan Premium: $30.599 mensuales

Miembro extra: $8.261 (solo disponible en Estándar y Premium)

El incremento se siente especialmente entre quienes comparten cuenta, ya que los “miembros extra” también recibieron una actualización en sus valores.

Cómo pagar menos: la opción para evitar la percepción del 30%

Existe una alternativa legal que muchos usuarios están empezando a utilizar: pagar la suscripción directamente en dólares desde una cuenta bancaria en moneda extranjera.

Ese método permite:

Evitar el 30% de percepción.

Acceder a un tipo de cambio más favorable que el dólar tarjeta.

Reducir el precio final de la suscripción.

Para activar esta opción, basta con asociar a Netflix una tarjeta de débito que descuente directamente del saldo en dólares, o utilizar servicios que permitan el cargo internacional en moneda extranjera.

Qué ofrece cada plan de Netflix

Plan Básico – $13.769 finales

Catálogo completo sin anuncios

Reproducción y descargas en un solo dispositivo

Calidad HD (720p)

Sin posibilidad de agregar miembros extra

Plan Estándar – $22.949 finales

Contenido sin publicidad

Visualización en dos dispositivos simultáneos

Calidad Full HD (1080p)

Permite sumar un miembro extra por $8.261

Pensado para parejas o hogares pequeños

Plan Premium – $30.599 finales

Reproducción en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo

Hasta dos miembros extra

Calidad 4K Ultra HD con HDR

Descargas en seis dispositivos

Audio espacial mejorado

