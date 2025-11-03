Tostadas saborizadas: receta fácil, rápida y perfecta para los días calurosos

En días de mucho calor, los profesionales de la salud recomiendan preparar comidas livianas y frescas que no requieran mucho proceso de digestión. Entre las opciones, las tostadas saborizadas marcan tendencia en Argentina: un plato fácil de preparar, con pocos ingredientes y que puede combinarse de diferentes maneras.
Si bien las tostadas saborizadas son protagonistas en las fiestas navideñas, otros las eligen para todo el año y las combinan con variadas y saludables ensaladas. Sin gastar mucho dinero, esta opción se convirtió en el plato ideal para reuniones y fiestas con amigos o familiares.
Tostadas saborizadas, la comida que es tendencia en Año Nuevo
La receta es de Mamucha Silvia, una experta cocinera de Buenos Aires quien publicó en Cookpad el paso a paso de la preparación.
“A veces nos queda mucho pan. O nos regalaron como es mi caso. Yo lo aprovecho en múltiples recetas, esta es una, sé que es una receta quizás obvia, pero siempre a alguien puede ayudar”, indicó Silvia. Luego agregó. “Son riquísimas y las pueden guardar en un recipiente hermético y duran varios días. Son ideales también para canapés, con una picadita, etc”.
Los ingredientes son:
- Rodajas de pan de un centímetro de espesor (pueden ser de días pasados)
- Ajo bien picado
- Cantidad necesaria de aceite de oliva
- Dos cucharaditas de pimentón
- Orégano
- Sal
La preparación, paso a paso
Paso 1: la preparación dependerá de la cantidad de pan que tengamos disponibles.
Paso 2: mezclamos en un recipiente el aceite, el ajo, el orégano, la sal y el pimentón hasta que quede bien concentrado todo.
Paso 3: acomodamos en una asadera las rodajas de pan y pincelamos cada una con el aceite saborizado.
Paso 4: llevar al horno y cocinar hasta que estén doraditas. Guardarlas en un recipiente hermético así podemos degustarlas por varios días.
Estas tostadas saborizadas se acompañan con ensaladas o salsas que no pueden faltar en la mesa navideña. Las más ricas son el humus, mayonesa de apio, puré de perejil, entre otras.