¿En qué horarios permanecerán cerrados los túneles de las calles Córdoba y Mendoza?

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público dio a conocer que comenzaron los trabajos de recambio de luminarias en los túneles de las calles Córdoba y Mendoza, por lo que habrá cortes de tránsito nocturnos desde las 22 hasta las 6, medida que se repetirá hasta finalizar la obra, con fecha estimada el 23 de noviembre.
Según la entidad encabezada por Marcelo Nazur, los trabajos forman parte de un plan de reacondicionamiento integral de la iluminación en los pasos bajo nivel y en las pasarelas peatonales ubicados entre Marcos Avellaneda y Suipacha, que actualmente presentan deficiencias lumínicas que afectan la seguridad vial y peatonal.
La intervención contempla el reemplazo de las luminarias existentes por tecnología LED de última generación dentro de los túneles y en sus accesos, junto con la instalación de un nuevo sistema lumínico en las pasarelas peatonales, dispuesto sobre la estructura superior para mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad.
Además, se realizará la reparación y actualización del sistema eléctrico, con reposición de protecciones, adecuación de tableros y recuperación de cañerías dañadas por vandalismo; la readecuación y elevación de columnas de iluminación para optimizar el alcance lumínico; y la mejora del sistema de emergencia y ventilación asociado a los grupos electrógenos del proyecto original.
Las tareas, que empezaron anoche, permitirían modernizar por completo la iluminación de ambos pasos bajo nivel, mejorar las condiciones de transitabilidad y consolidar un entorno más seguro para conductores y peatones.