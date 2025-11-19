Secciones
SociedadActualidad

¿En qué horarios permanecerán cerrados los túneles de las calles Córdoba y Mendoza?

Los trabajos de recambio de limunarias se realizarán durante la madrugada para minimizar el impacto en el tránsito.

CIERRE NOCTURNO. El cruce vehicular permite sortear el cinturón ferroviario a través de las calles Mendoza y Córdoba. FOTO DE ARCHIVO CIERRE NOCTURNO. El cruce vehicular permite sortear el cinturón ferroviario a través de las calles Mendoza y Córdoba. FOTO DE ARCHIVO
Hace 1 Hs

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público dio a conocer que comenzaron los trabajos de recambio de luminarias en los túneles de las calles Córdoba y Mendoza, por lo que habrá cortes de tránsito nocturnos desde las 22 hasta las 6, medida que se repetirá hasta finalizar la obra, con fecha estimada el 23 de noviembre.

Según la entidad encabezada por Marcelo Nazur, los trabajos forman parte de un plan de reacondicionamiento integral de la iluminación en los pasos bajo nivel y en las pasarelas peatonales ubicados entre Marcos Avellaneda y Suipacha, que actualmente presentan deficiencias lumínicas que afectan la seguridad vial y peatonal.

La intervención contempla el reemplazo de las luminarias existentes por tecnología LED de última generación dentro de los túneles y en sus accesos, junto con la instalación de un nuevo sistema lumínico en las pasarelas peatonales, dispuesto sobre la estructura superior para mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad.

Además, se realizará la reparación y actualización del sistema eléctrico, con reposición de protecciones, adecuación de tableros y recuperación de cañerías dañadas por vandalismo; la readecuación y elevación de columnas de iluminación para optimizar el alcance lumínico; y la mejora del sistema de emergencia y ventilación asociado a los grupos electrógenos del proyecto original.

Las tareas, que empezaron anoche, permitirían modernizar por completo la iluminación de ambos pasos bajo nivel, mejorar las condiciones de transitabilidad y consolidar un entorno más seguro para conductores y peatones.

Temas Seguridad VialMarcelo Nazur
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Las tormentosas novelas tucumanas
3

Las tormentosas novelas tucumanas

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova
4

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana
5

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
6

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Más Noticias
¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

Las tormentosas novelas tucumanas

Las tormentosas novelas tucumanas

Comentarios