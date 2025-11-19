¿En qué horarios permanecerán cerrados los túneles de las calles Córdoba y Mendoza?

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público dio a conocer que comenzaron los trabajos de recambio de luminarias en los túneles de las calles Córdoba y Mendoza, por lo que habrá cortes de tránsito nocturnos desde las 22 hasta las 6, medida que se repetirá hasta finalizar la obra, con fecha estimada el 23 de noviembre.