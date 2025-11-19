Secciones
SociedadActualidad

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

El coral es el ser vivo más grande del mundo, batiendo el récord de su homólogo, “Big Momma” en la Samoa Americana.

Descubrieron el coral más grande del mundo en el Pacífico Sur. Descubrieron el coral más grande del mundo en el Pacífico Sur.
Hace 3 Hs

Cuando los investigadores de National Geographic exploraban las aguas más profundas de Islas Salomon se dieron con una descomunal estructura. Al principio pensaron que se trataba de un lamentable naufragio, pero al acercarse se dieron cuenta de que era algo aún más fascinante. Aquella colosal montaña que yacía en el fondo marino era nada menos que el ser vivo más enorme del planeta.

Descubrieron un túnel interestelar que conecta con la estrella más cercana al Sol

Descubrieron un túnel interestelar que conecta con la estrella más cercana al Sol

El jueves pasado los investigadores de National Geographic Society hallaron lo que denominaron “el coral independiente más grande del mundo". Por más de tres siglos este creció en lecho marino del sudoeste del Océano Pacífico hasta convertirse en una estructura desmesurada. Aunque parezca un simple conjunto de rocas inertes, lo cierto es que se trata de la criatura viviente más enorme jamás conocida.

El coral más grande del mundo fue hallado en el Pacífico Sur

El coral más grande del mundo es tan gigante que se puede ver desde el espacio. De acuerdo con los registros del equipo de National Geographic Society’s Pristine Seas tiene aproximadamente 34 metros de ancho, 32 metros de largo y seis metros de alto, batiendo el récord que pertenecía hace unos meses al coral más gigante de 22 metros de ancho en la Samoa Americana, conocido como “Big Momma”. Si este último era tan grande como una jirafa, el reciente descubrimiento es tan enorme como una ballena azul.

“Mientras que Big Momma parecía una enorme bola de helado arrojada al arrecife, este coral recién descubierto es como si el helado comenzara a derretirse, extendiéndose para siempre a lo largo del fondo marino”, dijo Molly Timmers, ecologista marina del equipo Pristine Seas, en un comunicado.

El inmenso ejemplar es un coral de omóplato (llamado así por las crestas en forma de escápula que componen su cuerpo) conocido como Pavona clavus. El equipo estima que fue construido por casi mil millones de pólipos de coral pétreo , criaturas diminutas que viven juntas y construyen esqueletos rígidos hechos de carbonato de calcio.

El coral puede verse desde el espacio y creció en secreto por 300 años. El coral puede verse desde el espacio y creció en secreto por 300 años.

Los corales son criaturas vivientes fundamentales para enfrentar el cambio climático

El coral fue hallado en el lecho marino de las Islas Salomon, un grupo de cientos de islas en el Pacífico Sur y apropiadamente bordeadas por el Mar de Coral. Estas albergan la segunda mayor diversidad de coral del planeta, con más de 490 especies conocidas. “Lo que mucha gente no sabe es que los corales, aunque parecen simples rocas, en realidad son criaturas vivientes que construyen estos increíbles hábitats”, dijo Ronnie Posala, oficial de Pesca del Ministerio de Pesca y Recursos Marinos de las Islas Salomón.

Posala destacó que los corales son defensas fundamentales contra los efectos del cambio climático y agregó que “actúan como la primera línea de defensa de las comunidades costeras, protegiéndolas contra poderosas olas y tormentas”.

Los corales y los arrecifes de coral están en peligro debido al calentamiento global, que provoca el blanqueamiento de estas especies. Según la UNESCO, los arrecifes de coral de los 29 sitios de Patrimonio Mundial que los contienen dejarían de existir a finales de este siglo si los procesos efectuados por los humanos siguen emitiendo el nivel actual de gases de efecto invernadero.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hojas de eucalito en la ducha: ¿cómo hacerlo y de qué sirve?

Hojas de eucalito en la ducha: ¿cómo hacerlo y de qué sirve?

Calendario de noviembre y diciembre: cuál es la diferencia entre el feriado y el día no laborable

Calendario de noviembre y diciembre: cuál es la diferencia entre el feriado y el día no laborable

Qué es y por qué se celebra hoy la Noche de las Heladerías

Qué es y por qué se celebra hoy la Noche de las Heladerías

¿Tenés una falda clásica de los 2000?: esta es la tendencia de 2026 que trajo Rosalía para combinarla

¿Tenés una falda clásica de los 2000?: esta es la tendencia de 2026 que trajo Rosalía para combinarla

Tendencia en peinados: cinco consejos para cortar el flequillo en casa sin arruinarlo, según un estilista

Tendencia en peinados: cinco consejos para cortar el flequillo en casa sin arruinarlo, según un estilista

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Las tormentosas novelas tucumanas
3

Las tormentosas novelas tucumanas

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova
4

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana
5

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
6

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Más Noticias
Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

Comentarios