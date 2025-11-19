Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Cuando los investigadores de National Geographic exploraban las aguas más profundas de Islas Salomon se dieron con una descomunal estructura. Al principio pensaron que se trataba de un lamentable naufragio, pero al acercarse se dieron cuenta de que era algo aún más fascinante. Aquella colosal montaña que yacía en el fondo marino era nada menos que el ser vivo más enorme del planeta.
El jueves pasado los investigadores de National Geographic Society hallaron lo que denominaron “el coral independiente más grande del mundo". Por más de tres siglos este creció en lecho marino del sudoeste del Océano Pacífico hasta convertirse en una estructura desmesurada. Aunque parezca un simple conjunto de rocas inertes, lo cierto es que se trata de la criatura viviente más enorme jamás conocida.
El coral más grande del mundo fue hallado en el Pacífico Sur
El coral más grande del mundo es tan gigante que se puede ver desde el espacio. De acuerdo con los registros del equipo de National Geographic Society’s Pristine Seas tiene aproximadamente 34 metros de ancho, 32 metros de largo y seis metros de alto, batiendo el récord que pertenecía hace unos meses al coral más gigante de 22 metros de ancho en la Samoa Americana, conocido como “Big Momma”. Si este último era tan grande como una jirafa, el reciente descubrimiento es tan enorme como una ballena azul.
“Mientras que Big Momma parecía una enorme bola de helado arrojada al arrecife, este coral recién descubierto es como si el helado comenzara a derretirse, extendiéndose para siempre a lo largo del fondo marino”, dijo Molly Timmers, ecologista marina del equipo Pristine Seas, en un comunicado.
El inmenso ejemplar es un coral de omóplato (llamado así por las crestas en forma de escápula que componen su cuerpo) conocido como Pavona clavus. El equipo estima que fue construido por casi mil millones de pólipos de coral pétreo , criaturas diminutas que viven juntas y construyen esqueletos rígidos hechos de carbonato de calcio.
Los corales son criaturas vivientes fundamentales para enfrentar el cambio climático
El coral fue hallado en el lecho marino de las Islas Salomon, un grupo de cientos de islas en el Pacífico Sur y apropiadamente bordeadas por el Mar de Coral. Estas albergan la segunda mayor diversidad de coral del planeta, con más de 490 especies conocidas. “Lo que mucha gente no sabe es que los corales, aunque parecen simples rocas, en realidad son criaturas vivientes que construyen estos increíbles hábitats”, dijo Ronnie Posala, oficial de Pesca del Ministerio de Pesca y Recursos Marinos de las Islas Salomón.
Posala destacó que los corales son defensas fundamentales contra los efectos del cambio climático y agregó que “actúan como la primera línea de defensa de las comunidades costeras, protegiéndolas contra poderosas olas y tormentas”.
Los corales y los arrecifes de coral están en peligro debido al calentamiento global, que provoca el blanqueamiento de estas especies. Según la UNESCO, los arrecifes de coral de los 29 sitios de Patrimonio Mundial que los contienen dejarían de existir a finales de este siglo si los procesos efectuados por los humanos siguen emitiendo el nivel actual de gases de efecto invernadero.