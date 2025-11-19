Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Los corales son criaturas vivientes fundamentales para enfrentar el cambio climático

El coral fue hallado en el lecho marino de las Islas Salomon, un grupo de cientos de islas en el Pacífico Sur y apropiadamente bordeadas por el Mar de Coral. Estas albergan la segunda mayor diversidad de coral del planeta, con más de 490 especies conocidas. “Lo que mucha gente no sabe es que los corales, aunque parecen simples rocas, en realidad son criaturas vivientes que construyen estos increíbles hábitats”, dijo Ronnie Posala, oficial de Pesca del Ministerio de Pesca y Recursos Marinos de las Islas Salomón.