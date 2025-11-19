Las tormentosas novelas tucumanas

Si Alberto Migré viviera, Tucumán sería su fuente de inspiración para escribir las clásicas novelas de la tarde. Para quienes no lo conocieron, Migré era el “influencer” de las décadas del 70 y del 80 que, con sus guiones y sus libretos, paralizaba a las familias argentinas frente a un televisor para seguir los episodios de las tiras del momento. Amores y odios; alianzas y traiciones; dramatismo y comedia. Todo se entremezclaba en cada capítulo. En la política local pasa algo similar. Lo social se mezcla con lo institucional. Lo dramático termina convirtiéndose en una comedia de enredos. Y hasta los protagonistas de cada historia deben “estirar” la serie para concitar la atención.
Temporada de bodas
Este fin de semana, el rumor corrió en cada encuentro social. En definitiva, ¿José Alperovich se volverá a casar el jueves 27? La tarjeta digital que se distribuyó entre los invitados sigue en cuenta regresiva hacia esa ceremonia, prevista inicialmente en Zen City de Puerto Madero. Ese día a las 18 es la ceremonia en el que el ex gobernador de Tucumán, con prisión domiciliaria cumpliendo una pena de 16 años por abuso sexual agravado, tal como lo resolvió la Justicia, contraerá enlace con la ganadora de una de las ediciones de Gran Hermano, la tucumana Marianela Mirra. Sin embargo, varios de los que recibieron la invitación se mostraron sorprendidos por otro mensaje que habría llegado a sus WhatsApp: las disculpas del contrayente por la suspensión de la boda. Hubo llamadas entre los invitados para corroborar si eso era real o, simplemente, la pareja había decidido sacarlos de la lista de asistentes. La incógnita se mantiene. De todas maneras, el reloj virtual sigue contando los días. Faltan ocho para la fiesta y todo parece indicar que no habrá fiesta y que solo irán los testigos (por él sería un viejo dirigente empresarial y un legislador).
Si de festejos de casamiento se trata, hubo una este fin de semana que concitó la atención política. En medio de tantos radicales, asomó el peronista y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo. La asistencia respondió a la cortesía del invitado por una legisladora de la UCR, pero que no cayó para nada bien en el círculo oficialista. En el Palacio de Gobierno vienen observando algunas actitudes del titular de la Cámara que no están coordinadas con la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. La última fue la apertura del período de manifestaciones generales en la sesión pasada, algo que no sucedía en las anteriores convocatorias. En el edificio de Muñecas al 900, sin embargo, le bajan el tono a esa suspicacia. Argumentan que la decisión adoptada por Acevedo fue necesaria para descomprimir tensiones en la previa del debate del proyecto de Presupuesto 2026. El vicegobernador se puso algunas metas para avanzar con la reforma política. La iniciativa pone nerviosos a los peronistas.
Azul, pintado de azul
“Volare” es la música de la novela policial. Desde hace una semana, la fuerza de seguridad no tiene paz. Las denuncias por pagos indebidos a jefes policiales, por parte de terceros, encendió el ventilador en la cúpula. Por el escándalo de la participación de efectivos y de presos en la construcción de una vivienda privada en El Cadillal ya les dictaron prisión preventiva al jefe y al subjefe de la Unidad Regional Norte. Ayer, la Unidad Fiscal de Investigación en Delitos Complejos avanzó con una decena de allanamientos simultáneos en los domicilios de varios jefes de comisarías. Otra vez, los comisarios Joaquín Girvau Olleta y Roque Rodolfo Yñigo, jefe y subjefe de la Policía, debieron pasar por el despacho gubernamental a dar explicaciones sobre esta nueva instancia judicial. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, siente que se encuentra en medio de una feroz interna policial. “Todos están en capilla, pero rige el principio de inocencia”, afirman en círculos cercanos al gobernador.
Jaldo ha puesto varias fichas en la plana mayor. Con Girvau y con Yñigo, cree que gran parte de los 14.000 uniformados responden a los mandos naturales. En la superficie, todo parece indicar que ambos continuarán al frente de la fuerza, en tanto y en cuanto las denuncias sigan en el terreno de las hipótesis y no haya más “sorpresas” entre los azules. De hecho, la reunión de ayer al mediodía fue motorizada como un gesto: que Jaldo, al recibirlos, fortalezca a la cúpula en medio de la tormenta. De todas maneras, inquieta lo subterráneo, esa interna eterna que existió, existe y existirá en los mandos superiores y medios de la Policía. La incomodidad, sin embargo, se mantendrá en la medida que la Justicia avance con sus investigaciones. Esa misma incomodidad que percibe el jefe de la fuerza cuando pasa al lado de la custodia del gobernador, que fue la semana pasada al Cadillal por orden directa del mandatario sin conocimiento del jefe policial.
De encuentros y desencuentros
El Centro Cultural del Bicentenario, en Santiago del Estero, será escenario del reencuentro de los gobernadores del Norte Grande. Los mandatarios fueron convocados para mañana a las 22va Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional. La particularidad de esa cumbre es que habrá jefes de Estados provinciales de distintas vertientes: aliados directos a La Libertad Avanza, dialoguistas, independientes y férreos opositores a la gestión del presidente Javier Milei. Todos ellos asistirán a actividades de divulgación sobre “blockchain, innovación, finanzas descentralizadas y el futuro de la Web3, a cargo de referentes internacionales del ecosistema Web3 y del desarrollo de tecnologías descentralizadas”. No obstante, la presencia masiva puede ser la oportunidad para intercambiar impresiones acerca de las posturas que asumirán en el debate parlamentario del Presupuesto Nacional 2026.
Un día después, el viernes, el ministro del Interior Diego Santilli llegará a la vecina provincia para mantener un encuentro con el gobernador y senador electo santiagueño, Gerardo Zamora. El bonaerense quiere avanzar, precisamente, con la captación de voluntades para que la Casa Rosada cuente con los votos suficientes para que se apruebe el presupuesto del año que viene. De paso, se interiorizará acerca de la postura de Zamora respecto de las reformas laboral, impositiva y previsional.
Del encuentro al desencuentro. Es posible que, tras su incursión por territorio santiagueño, el ministro del Interior llegue hasta Tucumán. Cuentan que el funcionario nacional habló con el gobernador Jaldo, con el fin de intentar una cumbre en un día no laborable. Se habló de la posibilidad de que esa cumbre se concrete en el aeropuerto Benjamín Matienzo. El café tendrá que esperar. El tranqueño tendría otros compromisos para esa jornada. Con Santilli ya hablaron acerca de la postura que asumirán los diputados que responden a la Casa de Gobierno. Jaldo sigue trabajando para que el bloque Independencia se amplíe. El lunes, el gobernador y su esposa cenaron en Famaillá, en el domicilio particular de la senadora Sandra Mendoza. Fue un acercamiento de referentes que alguna vez transitaron la misma ruta política. Por ahora no se habla de un acuerdo para que el jaldismo tenga otra referente directa en la Cámara Alta (Beatriz Ávila es cercana a Jaldo), pero la novela peronista siempre está abierta a nuevos capítulos.