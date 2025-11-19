Las tormentosas novelas tucumanas

Temporada de bodas

Este fin de semana, el rumor corrió en cada encuentro social. En definitiva, ¿José Alperovich se volverá a casar el jueves 27? La tarjeta digital que se distribuyó entre los invitados sigue en cuenta regresiva hacia esa ceremonia, prevista inicialmente en Zen City de Puerto Madero. Ese día a las 18 es la ceremonia en el que el ex gobernador de Tucumán, con prisión domiciliaria cumpliendo una pena de 16 años por abuso sexual agravado, tal como lo resolvió la Justicia, contraerá enlace con la ganadora de una de las ediciones de Gran Hermano, la tucumana Marianela Mirra. Sin embargo, varios de los que recibieron la invitación se mostraron sorprendidos por otro mensaje que habría llegado a sus WhatsApp: las disculpas del contrayente por la suspensión de la boda. Hubo llamadas entre los invitados para corroborar si eso era real o, simplemente, la pareja había decidido sacarlos de la lista de asistentes. La incógnita se mantiene. De todas maneras, el reloj virtual sigue contando los días. Faltan ocho para la fiesta y todo parece indicar que no habrá fiesta y que solo irán los testigos (por él sería un viejo dirigente empresarial y un legislador).