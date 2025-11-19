El equilibrio entre urbanización, cultivos y piedemonte

Así se relató en nuestra sección “Recuerdos Fotográficos” del lunes 17, en el que el paisajista Thays consideraba que la sierra del Aconquija debía ser “una reserva cuyo efecto principal será tomar las selvas en su estado actual, protegerlas contra toda obra de destrucción y deterioro” y lamentaba la extensión de las áreas sembradas de caña y la tala para combustible. “Se debe, sin demora alguna, exceptuar de la zona a cultivar una gran área de montes naturales, que constituirán, en el porvenir, uno de los adornos más hermosos de la provincia y del país”, expresaba.