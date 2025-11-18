Qué propiedades perderán Cristina Kirchner y sus hijos: la Justicia ordenó decomisar 20 inmuebles de la familia

La causa Vialidad sumó este martes un capítulo clave: el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó el decomiso de 20 propiedades pertenecientes a Cristina Kirchnery a sus hijos, Máximo y Florencia. La decisión se adoptó tras quedar firme la condena contra la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria desde hace un año.