Qué propiedades perderán Cristina Kirchner y sus hijos: la Justicia ordenó decomisar 20 inmuebles de la familia

La causa Vialidad sumó este martes un capítulo clave: el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó el decomiso de 20 propiedades pertenecientes a Cristina Kirchnery a sus hijos, Máximo y Florencia. La decisión se adoptó tras quedar firme la condena contra la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria desde hace un año.
La medida forma parte de un proceso de ejecución patrimonial sobre los bienes considerados instrumentos o productos del delito, o activos incorporados durante los años investigados: mayo de 2003 a diciembre de 2015.
Qué propiedades de Cristina Kirchner serán decomisadas
Según el inventario elaborado por el Ministerio Público Fiscal, los bienes alcanzados por el decomiso incluyen:
1. El hotel Los Sauces Casa Patagónica (El Calafate)
Ubicado junto a la residencia de Cristina Kirchner, es uno de los activos más emblemáticos del patrimonio familiar. Fue construido por Lázaro Báez y formaba parte del negocio hotelero bajo investigación.
2. Complejo de departamentos en Río Gallegos
Se trata de todas las unidades del edificio de Mitre 535, un desarrollo inmobiliario realizado por Báez y adquirido por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007 a través de un fideicomiso.
3. Propiedad de 25 de Mayo 255 (Río Gallegos)
Comprada por el expresidente el 6 de septiembre de 2010, también será ejecutada.
4. Inmueble en Av. Presidente Néstor Kirchner 490
Registrado como compra del 22 de septiembre de 2006, ubicado en la arteria principal de la capital santacruceña.
5. Dos terrenos en El Calafate
Lote adquirido el 7 de diciembre de 2007
Lote comprado el 20 de febrero de 2008, luego intercambiado por Cristina Kirchner con Lázaro Báez para permitir la ampliación del hotel Los Sauces.
6. Propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner
En total, la resolución indica que entre ambos deberán entregar 19 propiedades que recibieron como herencia de Néstor Kirchner entre 2006 y 2010.
Qué pasará con el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria
El TOF 2 analiza una segunda resolución que incluiría los bienes ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos los departamentos de Puerto Madero y el inmueble de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple actualmente la prisión domiciliaria.
De avanzar esta etapa, la exmandataria debería abandonar ese departamento, ya que también sería objeto de ejecución patrimonial.
Cómo fundamentó la Justicia el decomiso
En su resolución, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso remarcaron:
Que el decomiso tiene como fin impedir que el delito genere beneficios económicos.
Que se busca reparar el daño colectivo producido por actos de corrupción.
Que Argentina debe cumplir sus compromisos internacionales, entre ellos la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Además, aclararon que los bienes en manos de terceros no condenados —como Máximo y Florencia Kirchner— solo pueden ser decomisados cuando fueron recibidos de forma gratuita o cuando se trate de personas jurídicas beneficiadas por la maniobra ilícita.
Un fallo que reconfigura el patrimonio de la familia Kirchner
Con esta decisión, la Justicia avanza sobre una parte sustancial del patrimonio construido por la familia entre 2006 y 2010. Los inmuebles, muchos de ellos asociados a desarrollos de Lázaro Báez, serán ejecutados para cumplir con la condena firme en la causa Vialidad.
La definición sobre las propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires —incluido el departamento donde vive Cristina Kirchner— se conocerá en los próximos días y marcará el próximo capítulo de este proceso judicial histórico.
Entre los bienes alcanzados se encuentran 20 propiedades pertenecientes a la familia Kirchner: un inmueble a nombre de la vicepresidenta y otras 19 propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner, recibidas de forma gratuita y en partes iguales. Se trata de una consecuencia directa de la condena por corrupción que quedó firme en junio de este año, tras el aval de la Corte Suprema.