El grupo tucumano Demodée celebra a Abba con un homenaje que revive la magia de la banda

“Por primera vez nos animamos a hacer un homenaje completo a una banda tan icónica como Abba. Eso nos llevó a trabajar desde otro lugar: analizar su estética, su energía disco, sus armonías vocales y esa mezcla tan única de alegría y nostalgia que los caracteriza”, señalaron las cantantes y agregaron que esta propuesta tiene una identidad artística muy marcada, con un concepto claro y una puesta pensada especialmente para este repertorio. "Se trata de un show dinámico y profundamente musical” que les permite reinventarnos y mostrar una faceta nueva del grupo”, dijeron.