El grupo tucumano Demodée celebra a Abba con un homenaje que revive la magia de la banda

El grupo musical, Demodée prepara un cierre de año especial con “Gracias por la música – Homenaje a Abba”, un espectáculo que subirá a escena el viernes a las 21, en el teatro municipal Rosita Ávila. Valentina López Salas, María José Herrera, Sofía Ruiz Alves y Andrea Toledo Plaate integran el elenco que llevará al escenario una propuesta creada para celebrar la vigencia y el legado del icónico cuarteto sueco.
El grupo explica que esta producción se diferencia de sus trabajos anteriores porque, por primera vez, decidieron dedicar un show completo a una sola banda. Aseguran que ese desafío las obligó a trabajar desde un lugar distinto y a profundizar en la esencia de Abba.
“Por primera vez nos animamos a hacer un homenaje completo a una banda tan icónica como Abba. Eso nos llevó a trabajar desde otro lugar: analizar su estética, su energía disco, sus armonías vocales y esa mezcla tan única de alegría y nostalgia que los caracteriza”, señalaron las cantantes y agregaron que esta propuesta tiene una identidad artística muy marcada, con un concepto claro y una puesta pensada especialmente para este repertorio. "Se trata de un show dinámico y profundamente musical” que les permite reinventarnos y mostrar una faceta nueva del grupo”, dijeron.
Las canciones más icónicas para cerrar el año
La elección del repertorio fue uno de los puntos centrales del proceso creativo. “Elegir canciones de Abba parece fácil hasta que te das cuenta de que todas son icónicas. Buscamos un equilibrio entre los grandes hits, Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, y momentos más íntimos como Chiquitita o The Winner Takes It All. El repertorio habla de alegría, nostalgia y emoción. Lo elegimos pensando en el público, pero también en lo que nos atraviesa a nosotras”, explicaron.
La motivación para llevar adelante este homenaje surgió de un sentimiento compartido dentro del grupo. “Porque Abba es sinónimo de alegría y recuerdos hermosos. Su música trasciende generaciones y sigue vigente. Sentimos que cerrar el año con un homenaje así era una forma de celebrar la música y agradecer todo lo que vivimos en 2025”, afirmaron.
Las artistas desean que el público viva la función como una experiencia cercana y emotiva: “Que se vayan con el corazón contento. Con el recuerdo de haber escuchado canciones que acompañaron su vida. Con la sensación de haber vivido algo íntimo, honesto y lleno de amor”, expresaron antes del estreno.