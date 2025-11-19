Secciones
Política

Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán

El ministro Nazur afirmó que se avanzará con otros caminos según el volumen de tránsito.

COMO NUEVA. El tramo de la ruta de los Valles quedó impecable. COMO NUEVA. El tramo de la ruta de los Valles quedó impecable.
Hace 4 Hs

“En estos dos años de gestión, en un contexto difícil a nivel nacional, donde la Nación paró la obra pública, vamos reparando a nuevo más de 160 kilómetros de rutas provinciales”, destacó el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público de Tucumán, Marcelo Nazur. Estos trabajos -en su mayoría finalizados- incluyen también puentes y rotondas que se ejecutaron desde que Osvaldo Jaldo asumió la Gobernación.

El ministro precisó que del total de cinta asfáltica reparada, poco menos de 60 kilómetros corresponden a distintos tramos que se hicieron de la ruta 307: 18 kilómetros de Ampimpa a la ruta nacional 40 (inaugurada en diciembre de 2024); 11 kilómetros entre Amaicha y el límite con Catamarca (julio 2025); y 25 kilómetros entre El Infiernillo y Ampimpa (cuenta con un avance del 87% y se inauguraría a fin de año). Otra de las rutas extensas que se recuperaron es la 329, que va desde Monteagudo a Concepción. Son 43 kilómetros que se finalizaron en septiembre.

El funcionario mencionó también trabajos en 14 kilómetros de la ruta 323 (a inaugurar en pocas semanas); 11,5 km de la ruta 325, entre Capitán Cáceres y Monteros; 7 km de la ruta 344, entre Monteros y Soldado Maldonado; 6 km de la ruta 332 (entre ruta 38 y Santa Ana); y 5 km de la ruta 334 (entre ruta 38 y Los Pizarros).

Gestiones

Respecto al estado de las rutas nacionales que pasan por Tucumán (son 575 km), Nazur afirmó que Jaldo está llevando a cabo gestiones en Buenos Aires para que se les haga mantenimiento.

Según los últimos datos disponibles del Consejo Vial Federal (CVF), de junio de 2023, Tucumán tiene 1.119 km de rutas provinciales con asfalto y 1.022 km de ripio y tierra. La provincia cuenta con la segunda red vial local más reducida del país con 2.141 kilómetros, superando sólo a Tierra del Fuego (723 km de rutas provinciales) y ubicándose detrás de Misiones (2.779 km).

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Según un relevamiento de Vialidad Nacional de 2024, el 60% de las rutas nacionales están deterioradas y que ese porcentaje asciende al 80% en caminos provinciales. Entre las rutas tucumanas más deterioradas figuran las del suroeste 324, 334; la 321 (noreste), la 327 (al este de la Capital); la saturada 302, que llega hasta Santiago por el sureste; la 304 que conecta con Salta; y la 337, entre El Chañar y La Cruz, que se corta cada vez que llueve.

Nazur aseguró que la decisión del Gobierno es priorizar las rutas que vinculen la producción de la provincia. Afirmó que, una vez que se terminen los trabajos en marcha, se analizará el estado de los caminos para ir avanzando con aquellos que tienen mayor tránsito medio diario anual (TMDA).

Temas TucumánBuenos AiresConcepciónCatamarcaMonterosOsvaldo JaldoAmaicha del ValleMonteagudo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Colegios privados: “Quienes autorizan los aumentos de las cuotas en Tucumán somos nosotros”, afirmó Jaldo

Colegios privados: “Quienes autorizan los aumentos de las cuotas en Tucumán somos nosotros”, afirmó Jaldo

El duro descargo del capitán de Concepción FC, luego de la final del Anual de la Liga Tucumana: Es lamentable

El duro descargo del capitán de Concepción FC, luego de la final del Anual de la Liga Tucumana: "Es lamentable"

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Lo más popular
Efemérides del martes 18 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del martes 18 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

2

La imparable violencia contra la mujer

3

Cartas de lectores: la voz de los jóvenes

4

Cartas de lectores: el 17 de octubre y la creación de ATEP

Festival de cine: muchos premios en pocas manos en Mar del Plata
5

Festival de cine: muchos premios en pocas manos en Mar del Plata

Paul McCartney lanza un tema contra la inteligencia artificial
6

Paul McCartney lanza un tema contra la inteligencia artificial

Más Noticias
Alumnos mediadores harán flamear la bandera de la paz

Alumnos mediadores harán flamear la bandera de la paz

Efemérides del sábado 19 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del sábado 19 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Recuerdos fotográficos: 1995. El fuego destruye una cúpula de Casa de Gobierno

Recuerdos fotográficos: 1995. El fuego destruye una cúpula de Casa de Gobierno

Lucha contra el narcotráfico y el contrabando: ¿Por qué es clave el Operativo Lapacho?

Lucha contra el narcotráfico y el contrabando: ¿Por qué es clave el Operativo Lapacho?

Paul McCartney lanza un tema contra la inteligencia artificial

Paul McCartney lanza un tema contra la inteligencia artificial

Oscar honorífico: un reconocimiento a la trayectoria de Tom Cruise

Oscar honorífico: un reconocimiento a la trayectoria de Tom Cruise

Comentarios