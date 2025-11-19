Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán

“En estos dos años de gestión, en un contexto difícil a nivel nacional, donde la Nación paró la obra pública, vamos reparando a nuevo más de 160 kilómetros de rutas provinciales”, destacó el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público de Tucumán, Marcelo Nazur. Estos trabajos -en su mayoría finalizados- incluyen también puentes y rotondas que se ejecutaron desde que Osvaldo Jaldo asumió la Gobernación.
El ministro precisó que del total de cinta asfáltica reparada, poco menos de 60 kilómetros corresponden a distintos tramos que se hicieron de la ruta 307: 18 kilómetros de Ampimpa a la ruta nacional 40 (inaugurada en diciembre de 2024); 11 kilómetros entre Amaicha y el límite con Catamarca (julio 2025); y 25 kilómetros entre El Infiernillo y Ampimpa (cuenta con un avance del 87% y se inauguraría a fin de año). Otra de las rutas extensas que se recuperaron es la 329, que va desde Monteagudo a Concepción. Son 43 kilómetros que se finalizaron en septiembre.
El funcionario mencionó también trabajos en 14 kilómetros de la ruta 323 (a inaugurar en pocas semanas); 11,5 km de la ruta 325, entre Capitán Cáceres y Monteros; 7 km de la ruta 344, entre Monteros y Soldado Maldonado; 6 km de la ruta 332 (entre ruta 38 y Santa Ana); y 5 km de la ruta 334 (entre ruta 38 y Los Pizarros).
Gestiones
Respecto al estado de las rutas nacionales que pasan por Tucumán (son 575 km), Nazur afirmó que Jaldo está llevando a cabo gestiones en Buenos Aires para que se les haga mantenimiento.
Según los últimos datos disponibles del Consejo Vial Federal (CVF), de junio de 2023, Tucumán tiene 1.119 km de rutas provinciales con asfalto y 1.022 km de ripio y tierra. La provincia cuenta con la segunda red vial local más reducida del país con 2.141 kilómetros, superando sólo a Tierra del Fuego (723 km de rutas provinciales) y ubicándose detrás de Misiones (2.779 km).
Según un relevamiento de Vialidad Nacional de 2024, el 60% de las rutas nacionales están deterioradas y que ese porcentaje asciende al 80% en caminos provinciales. Entre las rutas tucumanas más deterioradas figuran las del suroeste 324, 334; la 321 (noreste), la 327 (al este de la Capital); la saturada 302, que llega hasta Santiago por el sureste; la 304 que conecta con Salta; y la 337, entre El Chañar y La Cruz, que se corta cada vez que llueve.
Nazur aseguró que la decisión del Gobierno es priorizar las rutas que vinculen la producción de la provincia. Afirmó que, una vez que se terminen los trabajos en marcha, se analizará el estado de los caminos para ir avanzando con aquellos que tienen mayor tránsito medio diario anual (TMDA).