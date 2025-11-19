Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán

El ministro precisó que del total de cinta asfáltica reparada, poco menos de 60 kilómetros corresponden a distintos tramos que se hicieron de la ruta 307: 18 kilómetros de Ampimpa a la ruta nacional 40 (inaugurada en diciembre de 2024); 11 kilómetros entre Amaicha y el límite con Catamarca (julio 2025); y 25 kilómetros entre El Infiernillo y Ampimpa (cuenta con un avance del 87% y se inauguraría a fin de año). Otra de las rutas extensas que se recuperaron es la 329, que va desde Monteagudo a Concepción. Son 43 kilómetros que se finalizaron en septiembre.