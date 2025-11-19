El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se prepara para llevar al recinto el debate sobre las apps de transporte. La actividad de plataformas como Uber, Cabify o Didi podría ser regulada el próximo jueves, según se definió en una reunión de Labor Parlamentaria que pasó a cuarto intermedio. Sin control de tarifas, se pediría a las empresas que tributen a través del TEM y que compartan información específica de los choferes.
El presidente del cuerpo, Fernando Juri, y los titulares de cada bloque político resolvieron postergar la definición de temas a tratar en sesión parlamentaria para la próxima semana, a la espera de un dictamen que normatice el transporte privado de pasajeros en automóvil. “La intención que tenemos es que el próximo debate del Concejo sea Uber autos; queremos acelerar los tiempos para tener esta ordenanza reclamada por los usuarios”, sostuvo el edil Gustavo Cobos (Unión Cívica Radical), tras la reunión de comisión.
La cita al recinto podría ser el próximo jueves 27 y su tema prioritario sería la regulación de los coches particulares; en tanto, la actividad del transporte en motocicletas quedaría para un encuentro posterior. “Seguimos trabajando con dos temas que nos urgen, que son el Presupuesto 2026 y la actividad de los Uber motos. Venimos trabajando arduamente en el tema, con reuniones prácticamente todos los días con todos los concejales, equipos técnicos y distintos actores para acercar posiciones. Creemos que estamos cerca de tener en breve un dictamen de mayoría seguramente perfectible y con algunas discordancias pero que nos permita avanzar”, planteó el radical.
Cobos advirtió que “regular no es prohibir” y que dotar de un marco legal a las apps permitirá que “usuarios y conductores tengan seguridad para usar estas plataformas”. De la reunión participaron, además, los concejales Ramiro Ortega, Ernesto Nagle, Gastón Gómez, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Ana González, Alfredo Terán de Zavalía y Carlos Arnedo.
Requisitos
Puertas adentro del edificio de Monteagudo y San Martín se debate el detalle de la futura regulación de plataformas como Uber. Se discutió dentro de la comisión de Transporte; se convocó al Ejecutivo municipal; se conversó con Juri y referentes de cada bloque; y, finalmente, el tratamiento de la temática alcanza a ediles interesados, asesores técnicos y colaboradores.
En las últimas semanas se definieron los criterios de la normativa. El que fue más controvertido entre los concejales fue el que pretendía regular la tarifa de los autos particulares con montos mínimos y máximos. El debate se extendió y aquel ítem habría sido removido del borrador con el que se elaborará un dictamen.
En cambio, se habría alcanzado consenso en imponer tributos a las empresas privadas de transporte, de acuerdo con lo que exigen desde el sector taximetrero por la competencia desleal. “O tributan todos o no tributa nadie”, opinó un concejal. Sin embargo, la idea sería requerir un impuesto municipal -probablemente el TEM- a las empresas y no a los choferes; es decir, que el sujeto pasivo del arancel sean las plataformas para no cargar a los conductores con gravámenes. En este escenario, los taxistas continuarían pagando el canon de siempre.
En tanto, las coincidencias se encontrarían en exigir por ordenanza más datos sobre los conductores, y que se cumplan los requisitos de seguridad, funcionamiento e higiene; que el Estado posea información relevante sobre los choferes, como sus antecedentes penales y otros registros.
Ordenar y controlar
Arnedo celebró el tratamiento de la problemática del transporte. “La modernidad llegó para quedarse. Es momento de darle un marco legal a las aplicaciones”, resaltó el concejal de Acción Vecinal.
Además, el concejal afirmó que “el Estado tiene la responsabilidad de ordenar, controlar y garantizar condiciones justas para todos los actores del sistema”. “La gente ya usa estas plataformas. Son una alternativa de movilidad y una fuente de trabajo para cientos de familias. Nuestra responsabilidad es dar previsibilidad, reglas claras, controles y seguridad”, aseveró.
El edil reafirmó la decisión de avanzar con la regulación de las motovehículos, una vez concluido el debate por los autos. “Seguimos analizando exhaustivamente la normativa para Uber Moto, una modalidad que también requiere reglas claras para funcionar de manera segura y ordenada”, subrayó Arnedo. Y agregó: “estamos cerca de lograr un dictamen de mayoría que permitirá modernizar el sistema de transporte de la ciudad. Nuestro objetivo es llegar antes de fin de año con un marco regulatorio completo para autos y motos. Los tucumanos no pueden seguir esperando”.
Recibieron a taxistas en la Municipalidad
La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva; y el subsecretario de Gobierno, Alejandro Sangenis, recibieron ayer a un grupo de taxistas autoconvocados que se movilizó hacia el edificio de la Intendencia y del Concejo Deliberante. Durante el encuentro, los taxistas reiteraron su pedido para que se regule el funcionamiento de las apps de transporte. “Nos parece conveniente que esta competencia sea leal y que los taxistas puedan trabajar tranquilos. El compromiso del presidente del Concejo y de la Comisión de Transporte es regularizar las plataformas este año, y apostamos a que eso suceda”, resaltó Giuliano, y advirtió que “no vamos a tolerar más cortes. Acá no los recibimos porque cortaron, los recibimos porque hay funcionarios que escuchan y una intendenta (Rossana Chahla) que se hace cargo de los problemas”.