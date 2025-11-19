El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

Recibieron a taxistas en la Municipalidad

La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva; y el subsecretario de Gobierno, Alejandro Sangenis, recibieron ayer a un grupo de taxistas autoconvocados que se movilizó hacia el edificio de la Intendencia y del Concejo Deliberante. Durante el encuentro, los taxistas reiteraron su pedido para que se regule el funcionamiento de las apps de transporte. “Nos parece conveniente que esta competencia sea leal y que los taxistas puedan trabajar tranquilos. El compromiso del presidente del Concejo y de la Comisión de Transporte es regularizar las plataformas este año, y apostamos a que eso suceda”, resaltó Giuliano, y advirtió que “no vamos a tolerar más cortes. Acá no los recibimos porque cortaron, los recibimos porque hay funcionarios que escuchan y una intendenta (Rossana Chahla) que se hace cargo de los problemas”.



