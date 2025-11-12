Los concejales capitalinos buscan regular Uber antes de fin de año

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán activó el debate sobre las cuestiones de fondo del transporte público. Y el primer asunto que pusieron los ediles sobre la mesa de debate es la regulación de las app para pasajeros, como Uber (en auto y en moto) y Didi.
El encuentro, convocado por el presidente del cuerpo colegiado Fernando Juri (PJ), sirvió además para fijar plazos a la tarea.
Si bien la comisión de Transporte, que encabeza José María Franco (PJ), cuenta con media docena de proyectos sobre la cuestión (además de un texto girado desde la Intendencia que conduce Rossana Chahla), el objetivo que tienen los concejales para lo inmediato es terminar de pulir un borrador y acercar posturas respecto a cómo deberían funcionar las plataformas en la ciudad. Así, la intención es que, para el próximo lunes, se enumeren los puntos con acuerdo y los puntos que generan discordancias. Sobre esa base, se podría elaborar un dictamen para llevar al recinto de Monteagudo y San Martín. Antes, además, podría haber ruedas de consultas con funcionarios municipales y provinciales, aunque los ediles están dispuestos a apurar lo máximo posible esta discusión. Por eso, no se descarta que, en caso de persistir diferencias, se someta eventualmente a votación en general la propuesta definitiva, y luego en particular se dirima hacia dónde se deberá avanzar.
La meta planteada por Juri en la reunión es que, antes de fin de año, la Capital cuente con una ordenanza que regule las app. Por ello, incluso, se prevé la prórroga del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.
Por ahora, parece imponerse la idea de no prohibir las aplicaciones para pasajeros (tanto en auto como en moto), sino de fijar requisitos y pautas para su funcionamiento. Pero existen otros aspectos que generan discordancias, como si se debe “liberar” el servicio o se debe incorporar bajo la órbita del Sutrappa.
En diálogo con la prensa, Juri destacó que junto a los demás ediles están “aunando criterios, planteando posturas respecto a las plataformas”. “Es un tema sumamente complejo, venimos planteando como cuerpo que se trata de una problemática que abarca a toda la provincia, por eso es que, como Concejo, queremos avanzar definitivamente con una norma de regularización con el objetivo de beneficiar a los usuarios de las aplicaciones, tanto pasajeros como conductores”, añadió el peronista.
La mesa de trabajo estuvo constituida además por Ernesto Nagle, Franco, Leandro Argañaraz, Carlos Arnedo, Alfredo Terán de Zavalía, Ana González, Carlos Ale, Gastón Gómez, Emiliano Vargas Aignasse, Facundo Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Eduardo Molina y Hugo Andina Lizárraga. Y además de Uber, los ediles se proponen a formular en lo inmediato una revisión integral del servicio de transporte público, que en las últimas semanas quedó en el centro de la escena por los de UTA y las tensiones entre Aetat y el municipio.
A diferencia de la discusión por las aplicaciones, este tema llevará más tiempo. Se espera que para marzo de 2026 se pueda definir un proyecto, y no se descarta que se tomen ideas del modelo salteño (similar a un proyecto de Juri de años atrás) o el sistema de pago por kilómetro recorrido (como pidió Aetat a Chahla).
Más allá del rumbo que se tome, el propio presidente del cuerpo vecinal insistió con que el transporte público, bajo los parámetros actuales, es “obsoleto y anacrónico”. “No podemos continuar de esta manera”, dijo Juri.
En tarifa
La semana pasada, el Ejecutivo municipal y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) firmaron un acta luego de varias notas cruzadas y de reuniones con reproches y reclamos. A partir del acuerdo, se logró el levantamiento del paro de UTA, que había resuelto la medida de fuerza tras denunciar más de un centenar de suspensiones de trabajadores.
El entendimiento entre la Capital y las empresas no implica que el conflicto haya desaparecido.
Resta ver cómo avanza el planteo que, se espera, formalice Aetat para solicitar al Concejo un ajuste en el boleto, fijado en $950. “Se llegó a un consenso, luego de 13 meses de congelamiento de tarifas. No es lo que pretendíamos originalmente (una suba de la tarifa)”, explicó Jorge Berretta, vicepresidente de Aetat, en diálogo con LA GACETA Central. Y planteó que si bien los estudios técnicos arrojan un monto cercano a los $2.100, el pedido será inferior. “No queremos expulsar pasajeros”, aseveró el empresario.
Por las nuevas unidades
“¿No les funcionará nunca el negocio?”
El legislador Claudio Viña (Compromiso Tucumán) aseguró que “a los empresarios de transporte público de pasajeros de Tucumán se les adelantó la Navidad”. “Emulando a Nicolás Maduro, el gobernador Osvaldo Jaldo adelanta las gracias navideñas y otorga a los dueños de empresas de colectivos una prórroga de 18 meses, con seis meses de gracia, para pagar las unidades que les compramos. Y agregó: “en buena hora el gobernador se pone al frente de un nuevo paro de colectivos pero, ¿a estos señores no les funcionará nunca el negocio?”
Por los subsidios
“Hablamos de más de $72.000 millones”
El concejal Carlos Arnedo advirtió que el actual régimen de tenencia precaria del transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán “está agotado, carece de control y se sostiene con fondos públicos sin rendición de cuentas”. “Queremos saber cómo y en qué se usaron esos fondos. ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Quién controla y quién realiza las auditorías externas? Estamos hablando de más de $72.000 millones por año en subsidios. El pueblo tiene derecho a saber cómo se gastan esos recursos”, señaló el edil.