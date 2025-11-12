Los concejales capitalinos buscan regular Uber antes de fin de año

Si bien la comisión de Transporte, que encabeza José María Franco (PJ), cuenta con media docena de proyectos sobre la cuestión (además de un texto girado desde la Intendencia que conduce Rossana Chahla), el objetivo que tienen los concejales para lo inmediato es terminar de pulir un borrador y acercar posturas respecto a cómo deberían funcionar las plataformas en la ciudad. Así, la intención es que, para el próximo lunes, se enumeren los puntos con acuerdo y los puntos que generan discordancias. Sobre esa base, se podría elaborar un dictamen para llevar al recinto de Monteagudo y San Martín. Antes, además, podría haber ruedas de consultas con funcionarios municipales y provinciales, aunque los ediles están dispuestos a apurar lo máximo posible esta discusión. Por eso, no se descarta que, en caso de persistir diferencias, se someta eventualmente a votación en general la propuesta definitiva, y luego en particular se dirima hacia dónde se deberá avanzar.