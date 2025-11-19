El Papa y su plan de viajes: León XIV expresa su deseo de volver a América Latina y visitar Argentina

La expectativa por una eventual visita a Perú es especialmente alta, dado el fuerte vínculo personal que León XIV mantiene con ese país. Robert Prevost (su nombre civil) vivió más de cuatro décadas en territorio peruano, primero como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Sirvió en varias ciudades a partir de 1985, desempeñándose como vicario parroquial, profesor, administrador y funcionario diocesano. Además, obtuvo la nacionalidad peruana en la década de 1990, y no duda en afirmar que Perú ocupa “su segundo amor” después de su país natal, Estados Unidos. El pontífice también tiene presente la profunda religiosidad de América Latina, así como la devoción mexicana por la Virgen de Guadalupe, a la que conoce de primera mano. Por eso confía en que su retorno al continente no tardará demasiado.