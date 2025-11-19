Dos asesinos reales argentinos ocupan la pantalla chica

Que la vida real sea una gran guionista de la ficción se comprueba constantemente. Y si los hechos verdaderos aportan una cuota importante de tragedia, morbo y muerte, la historia se potencia.
La Argentina ha tenido una larga relación en llevar criminales a la pantalla, tanto en el cine como en la televisión, desde los tiempos del terror magnificado de Narciso Ibáñez Menta y Nathan Pinzón. En 1969 nació un programa que se transformó en mito de la televisión: entre 1969 y 1971 canal 11 emitió “Cosa Juzgada”, cuyos guiones (escritos por Juan Carlos Gené) se inspiraban en expedientes judiciales. El elenco estaba integrado por Carlos Carella, Emilio Alfaro, Bárbara Mujica, Norma Aleandro, Federico Luppi, Marilina Ross y Gené, dirigidos por David Stivel.
Y en este siglo, “Mujeres asesinas” copó la pantalla de Canal 13, con episodios inspirados en el libro homónimo de Marisa Grinstein, sobre homicidios perpetrados por mujeres con el eje puesto sobre la violencia de género, en un formato que se vendió al exterior y las actuaciones de Eugenia Tobal, Juana Viale, Dolores Fonzi, Nancy Dupláa, Betiana Blum, Mercedes Morán, Ana María Picchio, Valeria Bertuccelli, Paola Krum y Carola Reyna, entre muchas más.
En 2015 se estrenaron dos producciones en torno a la actividad siniestra de la familia Puccio: la película “El clan”, dirigida por Pablo Trapero y protagonizado por Guillermo Francella y Peter Lanzani; y la serie de Telefe “Historia de un clan”, con Alejandro Awada, Cecilia Roth, Chino Darín, Nazareno Casero, Tristán, Gustavo Garzón y Pablo Cedrón.
Tres años más tarde, el asesino serial más famoso del país, Carlos Robledo Puch, se transformó en “El Ángel” en la película dirigida por Luis Ortega y con Lorenzo Ferro en el rol central.
El asesinato de María Marta García Belsunce fue abordado en dos formas: como documental en Netflix en 2020 con “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?” y con actuaciones dos años después en HBO Max en “María Marta, el crimen del country”, con Jorge Marrale, Laura Novoa, Carlos Belloso, Muriel Santa Ana y Mike Amigorena como los distintos personajes que intervinieron en los hechos por los que fue condenado Nicolás Pachelo.
Simpática y criminal
Otros dos casos célebres compiten por atraer público, con distintas producciones. En el servicio de Flow se reavivó la historia de María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, conocida por todos sus cercanos como “Yiya” (tal el nombre de la realización) y rebautizada como “La envenenadora de Monserrat”, por el barrio porteño donde vivía.
En 1979 fue detenida y luego condenada por la muerte de tres mujeres (se sospecha que podría haber habido otras víctimas), con las que mantenía relación afectuosa y había convencido de que le presten dinero. La conclusión judicial fue que las mató con cianuro mezclado en sus bombones caseros, para no pagar sus deudas. Falleció en 2014 en un geriátrico, después de pasar 16 años en prisión, pero nunca perdió sus dotes de seducción.
No es la primera vez que su caso llega a la pantalla chica. Fue usado para abrir la segunda de las cuatro temporadas de la citada “Mujeres asesinas”, encarnada por Nacha Guevara. Ahora, “Yiya” es interpretada por Cristina Banegas, a la cabeza de un elenco integrado además por Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonópulos, Laura Novoa, Diego Cremonesi y Carlos Portaluppi, con la director de Mariano Hueter. También fue llevado al teatro musical por Ricky Pashkus, con guión de Osvaldo Bazán y música de Ale Sergi, e incluso hay una versión tucumana que se repondrá en el teatro municipal Rosita Ávila el domingo 30.
La miniserie se estrenó hace menos de una semana y es una de las más vistas de la plataforma, con cinco capítulos de poco más de media hora cada uno. La realización fue cuestionada por Martín Murano, el hijo de “Yiya”, quien escribió un libro sobre su madre y lo comercializó para una película que nunca se filmó.
En contacto con la prensa porteña, el exactor, dramaturgo y doble de acción aclaró que se enteró de lo que estaba haciendo Flow “cuando filmaban el último capítulo”, y se desvinculó totalmente del proyecto, aunque reconoció que no vio ningún episodio. Pero aprovechó el momento para promocionar el documental que se estrenará el próximo año en Netflix, en el cual sí interviene.
Femicida
Precisamente, por fuera del abordaje ficcional, en el marco del documental también hubo asesinatos recreados como las anteriores producciones ya realizadas por Netflix “El fotógrafo y el cartero”, acerca del crimen de José Luis Cabezas en 1997, lanzada en 2022; “María Soledad: el fin del silencio”, dirigido por Lorena Muñoz en 2024, sobre el crimen de María Soledad Morales en Catamarca; “Las mil muertes de Nora Dalmasso”, estrenada a mediados de año, con testimonios de su familia y de periodistas y la reciente “50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa”, con tres episodios que reconstruyen el crimen en Villa Gesell en el verano de 2020 mediante imágenes inéditas, registros audiovisuales y testimonios de familiares, amigos, abogados, policías e incluso allegados a los condenados. Amazon Prime Video aportó “Nahir”, en la que narra el caso de Nahir Galarza, la asesina de su novio Fernando Pastorizzo a fines de 2017 y la argentina más joven condenada a cadena perpetua. Y no son los únicos.
A fines de septiembre, Flow presentó la docuficción “Barreda, el odontólogo femicida”, que reconstruye la vida del cuádruple femicida Ricardo Barreda, quien mató el domingo 15 de noviembre de 1992 a su suegra Elena Arreche, su esposa Gladys McDonald y sus dos hijas, Cecilia y Adriana, en su casa de La Plata.
Esta producción entrelaza entrevistas con dramatizaciones ficcionadas, archivo inédito e inteligencia artificial para reproducir los hechos en dos episodios. En pantalla aparecen Rodolfo Palacios, autor del libro “Conchita, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres”; la periodista Mariana Carbajal, impulsora del movimiento Ni Una Menos y Mauro Szeta; junto con amigos del dentista y policías y miembros del Poder Judicial que intervinieron en el proceso que concluyó con prisión perpetua en 1995 (obtuvo domiciliaria en 2008 y murió en un geriátrico en 2020).
En la narración hay una fuerte mirada sobre la sociedad machista de hace tres décadas, parte de la cual incluso idolatró al asesino y normalizó lo ocurrido, hasta en cánticos en las canchas de fútbol. La producción tiene un aspecto de su enfoque relacionado con la evolución registrada desde entonces, en especial en la conquista de derechos por parte de las mujeres a partir de las luchas sociales encaradas en los últimos 15 años.
El lunes, en tanto, la señal latinoamericana de noticias DNEWS presentará a las 22.30 “Barreda, el múltiple femicida”, una producción de su equipo periodístico que llegará a la plataforma DGO, que cuenta con las entrevistas a Pablo Martí, biógrafo de Barreda; Gustavo Carabajal, periodista especializado en policiales y Quique Russo, abogado y periodista que cubrió el caso.
Amazon Prime aportará su propia creación en la primera mitad del año próximo, en formato película. Luis Machín encarnará al femicida, acompañado por Mercedes Morán y Carla Peterson bajo la dirección de Daniela Goggi, y un guión en el que intervinieron Florencia Etcheves y Soledad Vallejo. La idea, según trascendió, es darle voz a las víctimas antes que resaltar la figura del victimario.