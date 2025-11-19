Dos asesinos reales argentinos ocupan la pantalla chica

Femicida

Precisamente, por fuera del abordaje ficcional, en el marco del documental también hubo asesinatos recreados como las anteriores producciones ya realizadas por Netflix “El fotógrafo y el cartero”, acerca del crimen de José Luis Cabezas en 1997, lanzada en 2022; “María Soledad: el fin del silencio”, dirigido por Lorena Muñoz en 2024, sobre el crimen de María Soledad Morales en Catamarca; “Las mil muertes de Nora Dalmasso”, estrenada a mediados de año, con testimonios de su familia y de periodistas y la reciente “50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa”, con tres episodios que reconstruyen el crimen en Villa Gesell en el verano de 2020 mediante imágenes inéditas, registros audiovisuales y testimonios de familiares, amigos, abogados, policías e incluso allegados a los condenados. Amazon Prime Video aportó “Nahir”, en la que narra el caso de Nahir Galarza, la asesina de su novio Fernando Pastorizzo a fines de 2017 y la argentina más joven condenada a cadena perpetua. Y no son los únicos.