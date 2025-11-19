Teatro musical con “Nuestra Mamma Mía”

Un hombre huye dentro de Francia tras la invasión nazi. El protagonista es Georg, quien se entera por casualidad de la muerte de un escritor y asume su identidad con la intención de llegar a México. Mientras tanto, atrapado en Marsella, conoce a una mujer joven desesperada por encontrar a su marido desaparecido, quien es el hombre por el que se está haciendo pasar. Con su nueva pareja, Marie deambula por una ciudad sitiada. Todos buscan un visado, pero ninguno quiere sortear el destino incierto. Cuando el triángulo amoroso parece llegar a su fin, Georg se detiene y da marcha atrás.