Teatro musical con “Nuestra Mamma Mía”

Hace 50 años, Abba lanzó “Mamma mía”, que volvió a sonar en formato teatro musical en Londres en 1999 y luego llevado al cine en 2008.
La historia gira alrededor de Sophie, quien se prepara para su boda y sueña con conocer la identidad de su padre real. Tras leer el diario íntimo de su madre Donna, invita en secreto a los tres hombres que podrían serlo, desatando una serie de enredos, confesiones y encuentros cargados de humor y emoción. Entre canciones, amistad y amor, madre e hija descubrirán que las familias se eligen... y que el amor siempre tiene una segunda oportunidad.
Esta noche, a las 21, el elenco de la academia Tole Tole estrenará “Nuestra Mamma Mía” en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), bajo la dirección general de Viky Ibañez; la coreografica de Micaela Lobo; la de actores y actrices, de Fabio Velázquez y Mariano Hernández; y la vocal, de María Casen, en la muestra final de su taller anual.
El elenco está integrado por Rocío Scavarda, Fátima Pepe, Gaby Astigueta, Laura Cervi, Pato Colosi, Silvia Aid, Selma Pepe, Silvia Andia, Mónica Molina, Flori Spindler, Sergio Mejail, Daniel Fernández, Sergio Giunta y Fredy García, con la participación especial de Mariano Hernández y Germán Prieto.
La narración oral escénica tendrá su lugar esta noche, desde las 21, en El Desarmario (San Lorenzo 1.204), con la última edición del año de “Punto de enCuento”, con entrada a la gorra consciente y respetuosa. De los relatos participarán Palabreras (Alejandra Jiménez, Regina Sáez y Gloria Argañaraz) y Fernando Arismendi, con Amelita Martínez y Ramiro Trejo como invitados especiales.
Música y arte
En el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), la propuesta será doble: a la 19.30, en la Sala de los Arcos se inaugurará la exposición de pinturas y esculturas “Esencias”, creadas por Cecilia Mizrahi y Marcela Hernández; mientras que desde las 20, en el auditorio habrá una “Tarde urbana”, con artistas el hip hop, el rap y otros estilos musicales.
En las artes plásticas, organizado por la Facultad de Artes de la UNT, en La Sodería (Juan Posse 1.141) se dictará gratis desde las 18.30 el taller gratuito de papel marmolado para adolescentes y adultos, con materiales incluido.
La fusión entre música y gastronomía estará presente en Lo de la Paliza (Laprida 181), cuando esta noche se lancen cuatro nuevos platos, creados junto a la chef Daniela Argüello, que se podrán degustar mientras se escuchen las canciones a cargo de Cecilia Paliza.
Cine gratuito
En Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), a las 20 se proyectará con entrada libre y gratuita la película alemana “En tránsito”, dirigida por Christian Petzold. El elenco está conformado por Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese y Maryam Zaree.
Un hombre huye dentro de Francia tras la invasión nazi. El protagonista es Georg, quien se entera por casualidad de la muerte de un escritor y asume su identidad con la intención de llegar a México. Mientras tanto, atrapado en Marsella, conoce a una mujer joven desesperada por encontrar a su marido desaparecido, quien es el hombre por el que se está haciendo pasar. Con su nueva pareja, Marie deambula por una ciudad sitiada. Todos buscan un visado, pero ninguno quiere sortear el destino incierto. Cuando el triángulo amoroso parece llegar a su fin, Georg se detiene y da marcha atrás.
La función se enmarca en el ciclo La Calesita, un encuentro semanal de cine debate en el que se presentan películas de distintos períodos y autores, con piezas nuevas y restauras consideradas de valor cultural.