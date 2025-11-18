Cuánto cuesta para una familia argentina viajar en el próximo fin de semana largo

A días del último fin de semana largo del año (22 al 24 de noviembre), una pregunta vuelve a instalarse entre los argentinos: ¿cuánto cuesta realmente viajar en un feriado? Un informe del Instituto de Economía de UADE (INECO) revela que, para muchas familias, el descanso de tres días se ha convertido en un lujo reservado para pocos.