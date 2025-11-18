Cuánto cuesta para una familia argentina viajar en el próximo fin de semana largo

A días del último fin de semana largo del año (22 al 24 de noviembre), una pregunta vuelve a instalarse entre los argentinos: ¿cuánto cuesta realmente viajar en un feriado? Un informe del Instituto de Economía de UADE (INECO) revela que, para muchas familias, el descanso de tres días se ha convertido en un lujo reservado para pocos.
Un viaje que supera el millón de pesos
Según datos obtenidos por Noticias Argentinas, el estudio concluye que el gasto promedio que debe afrontar una familia tipo —dos adultos y dos hijos— asciende a $1.156.988. Ese monto equivale al 74% del salario medio (RIPTE), dejando en claro que planear una escapada implica resignar casi un ingreso mensual completo.
Pese a este escenario, el informe señala que el poder adquisitivo del turismo se mantuvo estable en términos reales respecto de noviembre de 2024, lo que sugiere que el turismo interno “resiste los cambios en precios y salarios”.
¿Qué gastos incluye el cálculo?
El monto estimado contempla únicamente:
Traslado en micro, y
Alojamiento para dos noches.
Quedan excluidos del presupuesto los gastos de comida, recreación, compras u otras actividades turísticas, lo que implica que el costo final podría ser considerablemente mayor.
Feriado trasladado y precios dispares
Este fin de semana XL llega tras la decisión del Gobierno de trasladar el feriado por el Día de la Soberanía Nacional al lunes 24 de noviembre, con el objetivo de impulsar la actividad turística.
Sin embargo, el análisis de precios muestra una brecha pronunciada entre destinos. Lo que más influye en la diferencia es el costo del alojamiento.
Los destinos más caros y los más accesibles
Destino más caro: Cariló, con un costo promedio de $2.019.121.
Destino más económico: Gualeguaychú, con $535.735.
Brecha: viajar a Cariló demanda un presupuesto 3,8 veces mayor que viajar a Gualeguaychú.