Secciones
SociedadEducación

Alumnos mediadores harán flamear la bandera de la paz

En el Ciidept, niños de toda la provincia hicieron propuestas a los adultos para una sociedad más pacífica. Por primera vez, mañana se izará una enseña muy especial en la plaza Independencia.

Alumnos mediadores harán flamear la bandera de la paz
Hace 6 Hs

Esta vez los chicos tomaron la palabra y no la soltaron hasta el final: “propongo que se haga una ley de mediación provincial o nacional que nos ayude a todos a convivir en paz”, dice, micrófono en mano, Agustina, de la escuela Doctor Domingo García, de Los Sarmiento. “Que haya un día de la paz, con actividades y eventos sobre la resolución de conflictos”, sugiere, a su turno, Julieta Lazarte, de la escuela N°68 de Los Arrieta, Simoca. “Que pongan juegos tranquilos en todos los recreos para que no haya peleas”, recomienda Lorenzo Villafañe del colegio San Carlos, frente a 300 chicos que escuchan y levantan sus manos para hacer oír sus propuestas, en el último parlamento de alumnos mediadores del año.

El Encuentro Provincial de Estudiantes Mediadores “Constructores de la paz” se realizó en el Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico (Ciidept), con la participación de niños de más de 600 escuelas primarias que cuentan con centros de mediación. Mientras un grupo compartía sus experiencias de resolución de conflictos en el auditorium, otro participaba de kermeses, con juegos alusivos a la temática, en las galerías de la sede tecnológica. Parte de estos niños participarán mañana del acto de izamiento de la Bandera de la Paz que flameará, por primera vez, en la plaza Independencia.

La nueva bandera, símbolo universal, que representa la Unidad en la Diversidad, había sido entregada días pasados al Ministerio de Educación de Tucumán por la fundación internacional Mil Milenios de Paz, junto con la distinción de Embajada de Paz, en mérito a su trabajo en pos de la cultura de la paz. También se había nombrado “embajadora a la Paz” a la referente del programa de Mediadores Escolares, Natalia Elizabeth Quiroga. Ahora la ministra de Educación, Susana Montaldo, la hará flamear en el centro de la ciudad.

Tumbalata

En el patio del Ciidept, vestida con una pollera de tul naranja, que simboliza la alegría, Andrea, de 5º grado, alumna de Nuestra Señora de Fátima, ofrece a los chicos la tumbalata, que es un juego con cinco emociones negativas (tristeza, enojo …) y el bingo de las emociones. El premio de aprender a manejar las emociones con alegría es una golosina. “Le pedimos que elijan una emoción negativa y que la apliquen a alguna situación escolar de la vida familia o escolar, y que digan cómo la transformarían”, dice Andrea.

En otro stand, Máximo, mediador en su escuela N° 242 “Ingeniero Laurencio Leal Lobo” de Cañada de Alzogaray, Burruyacu, explica cómo interviene en cada conflicto: “primero los llamamos por separado a los chicos que se pelearon. Ellos hacen su descarga emocional, y luego los llevamos a la sala de mediación donde les decimos las normas del aula, no faltar el respeto al compañero, no levantar la voz … Después, el mediador pregunta sobre el conflicto y busca la manera de llegar a un acuerdo. Siempre se resuelven los problemas”, resume.

Vuelve la muestra EducaTec al CIIDEPT: qué días y en qué horarios se podrá visitarla

Vuelve la muestra EducaTec al CIIDEPT: qué días y en qué horarios se podrá visitarla

El director de nivel primario, Carlos Díaz, anticipó que el año continuará el proyecto en todas las escuelas y que espera hacer más énfasis en el respeto a los mayores. A su vez, la ministra adelantó que la mediación escolar se extenderá a la totalidad de las escuelas medias de la provincia.

Temas TucumánSimocaSusana Montaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Empiezan las Pruebas Aprender: se tomarán hoy a todos los chicos de sexto grado

Empiezan las Pruebas Aprender: se tomarán hoy a todos los chicos de sexto grado

La Facultad de Derecho de la UNT lanzará su nueva editorial: libros, revistas y producción académica

La Facultad de Derecho de la UNT lanzará su nueva editorial: libros, revistas y producción académica

Tucumán: de una idea escolar a un emprendimiento premiado

Tucumán: de una idea escolar a un emprendimiento premiado

III Jornadas Científicas del Colegio Santa María

III Jornadas Científicas del Colegio Santa María

Hidroterapia en el Ateneo Salesiano: moverse, disfrutar y sanar en el agua

Hidroterapia en el Ateneo Salesiano: moverse, disfrutar y sanar en el agua

Lo más popular
Efemérides del martes 18 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del martes 18 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

2

La imparable violencia contra la mujer

3

Cartas de lectores: la voz de los jóvenes

4

Cartas de lectores: el 17 de octubre y la creación de ATEP

Festival de cine: muchos premios en pocas manos en Mar del Plata
5

Festival de cine: muchos premios en pocas manos en Mar del Plata

Paul McCartney lanza un tema contra la inteligencia artificial
6

Paul McCartney lanza un tema contra la inteligencia artificial

Más Noticias
Efemérides del sábado 19 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del sábado 19 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Recuerdos fotográficos: 1995. El fuego destruye una cúpula de Casa de Gobierno

Recuerdos fotográficos: 1995. El fuego destruye una cúpula de Casa de Gobierno

Lucha contra el narcotráfico y el contrabando: ¿Por qué es clave el Operativo Lapacho?

Lucha contra el narcotráfico y el contrabando: ¿Por qué es clave el Operativo Lapacho?

Paul McCartney lanza un tema contra la inteligencia artificial

Paul McCartney lanza un tema contra la inteligencia artificial

Oscar honorífico: un reconocimiento a la trayectoria de Tom Cruise

Oscar honorífico: un reconocimiento a la trayectoria de Tom Cruise

Festival de cine: muchos premios en pocas manos en Mar del Plata

Festival de cine: muchos premios en pocas manos en Mar del Plata

Comentarios