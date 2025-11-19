Alumnos mediadores harán flamear la bandera de la paz

Esta vez los chicos tomaron la palabra y no la soltaron hasta el final: “propongo que se haga una ley de mediación provincial o nacional que nos ayude a todos a convivir en paz”, dice, micrófono en mano, Agustina, de la escuela Doctor Domingo García, de Los Sarmiento. “Que haya un día de la paz, con actividades y eventos sobre la resolución de conflictos”, sugiere, a su turno, Julieta Lazarte, de la escuela N°68 de Los Arrieta, Simoca. “Que pongan juegos tranquilos en todos los recreos para que no haya peleas”, recomienda Lorenzo Villafañe del colegio San Carlos, frente a 300 chicos que escuchan y levantan sus manos para hacer oír sus propuestas, en el último parlamento de alumnos mediadores del año.