Efemérides del sábado 19 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy se cumplen 53 años de otra postal memorable de la política nacional: el conocido abrazo entre Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón, figuras preponderantes y hasta entonces antagónicas de la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, que sellaron su reconciliación en 1972. En aquel entonces, la posibilidad de una salida democrática a la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina pudo más que su rivalidad personal, que quedó enterrada a partir de entonces con un consenso que derivaría en las elecciones presidenciales de 1973, donde Perón siguió proscrito por el gobierno de facto, pero accedió a la magistratura a través de su candidato Héctor Cámpora.