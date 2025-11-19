Secciones
SociedadActualidad

Efemérides del sábado 19 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este martes incluyen la segunda vuelta de las elecciones 2023 y un nuevo aniversario del abrazo Perón-Balbín, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha.

EFEMÉRIDE. El abrazo entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín en 1972. EFEMÉRIDE. El abrazo entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín en 1972.
Hace 6 Hs

Las efemérides de este 19 de noviembre reúnen eventos que pasaron o pasan un día como hoy, miércoles, en que se celebra un nuevo aniversario del abrazo Perón-Balbín.

Hoy se cumplen 53 años de otra postal memorable de la política nacional: el conocido abrazo entre Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón, figuras preponderantes y hasta entonces antagónicas de la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, que sellaron su reconciliación en 1972. En aquel entonces, la posibilidad de una salida democrática a la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina pudo más que su rivalidad personal, que quedó enterrada a partir de entonces con un consenso que derivaría en las elecciones presidenciales de 1973, donde Perón siguió proscrito por el gobierno de facto, pero accedió a la magistratura a través de su candidato Héctor Cámpora.

Hoy también  se celebra el Día Internacional del Hombre, una fecha dedicada a reflexionar sobre el rol positivo de los hombres en la sociedad, la salud masculina y la promoción de la igualdad de género. Además, en Argentina se celebra el Día de la Infantería de Marina.

Día Internacional del Hombre: Se enfoca en destacar el papel de los hombres y niños en la sociedad, promover la equidad de género y visibilizar problemas de salud y violencia que los afectan. La fecha fue impulsada en 1999 con el apoyo de la Unesco.

Día de la Infantería de Marina (Argentina): Se conmemora este día en recuerdo de la creación del Cuerpo de Artillería de la Armada en 1879, que es el origen de la Infantería de Marina argentina.

Además, el 19 de noviembre de 2023 Javier Milei ganó las elecciones en segunda vuelta y se consagró como el nuevo presidente de la Argentina.

¿Qué pasó un 19 de noviembre?

1828 – Fallece el compositor austríaco Franz Schubert.

1833 – Nace el filósofo y sociólogo alemán Wilhelm Dilthey.

1867 – Nace el ingeniero y político argentino Ángel Gallardo.

1882 – El abogado y político argentino Dardo Rocha funda la ciudad de La Plata.

1919 – Nace el cineasta italiano Gillo Pontecorvo.

1925 – Nace el sociólogo polaco Zygmunt Bauman.

1933 – Nace el periodista estadounidense Larry King.

1942 – Nace el diseñador de moda estadounidense Calvin Klein.

1942 – Nace el músico argentino Mauricio Birabent, más conocido como Moris.

1958 – Nace el cineasta y guionista estadounidense Charlie Kaufman.

1959 – Nace la actriz estadounidense Allison Janney.

1961 – Nace la actriz estadounidense Meg Ryan.

1962 – Nace el político argentino Amado Boudou.

1962 – Nace la actriz estadounidense Jodie Foster.

1965 – Nace el actor y humorista argentino Luis Rubio.

1969 – En Brasil, en el estadio Maracaná, Pelé anota el gol número 1000 de su carrera como futbolista.

1972 – En la Argentina tiene lugar el abrazo entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín.

1976 – Nace el actor argentino Diego Gentile.

1983 – Nace el actor estadounidense Adam Driver.

2012 – Fallece el locutor y presentador argentino Jorge Rossi.

2017 – Fallece el criminal estadounidense Charles Manson.

2023 – Javier Milei es elegido presidente de la Nación.

Se celebra el Día Internacional del Hombre.

Se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.

Se celebra el Día Mundial del Retrete.

Temas Juan Domingo PerónJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué santos se recuerdan este 18 de noviembre?

¿Qué santos se recuerdan este 18 de noviembre?

Lo más popular
Efemérides del martes 18 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del martes 18 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

2

La imparable violencia contra la mujer

3

Cartas de lectores: la voz de los jóvenes

4

Cartas de lectores: el 17 de octubre y la creación de ATEP

Festival de cine: muchos premios en pocas manos en Mar del Plata
5

Festival de cine: muchos premios en pocas manos en Mar del Plata

Paul McCartney lanza un tema contra la inteligencia artificial
6

Paul McCartney lanza un tema contra la inteligencia artificial

Más Noticias
Alumnos mediadores harán flamear la bandera de la paz

Alumnos mediadores harán flamear la bandera de la paz

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Recuerdos fotográficos: 1995. El fuego destruye una cúpula de Casa de Gobierno

Recuerdos fotográficos: 1995. El fuego destruye una cúpula de Casa de Gobierno

Lucha contra el narcotráfico y el contrabando: ¿Por qué es clave el Operativo Lapacho?

Lucha contra el narcotráfico y el contrabando: ¿Por qué es clave el Operativo Lapacho?

Paul McCartney lanza un tema contra la inteligencia artificial

Paul McCartney lanza un tema contra la inteligencia artificial

Oscar honorífico: un reconocimiento a la trayectoria de Tom Cruise

Oscar honorífico: un reconocimiento a la trayectoria de Tom Cruise

Festival de cine: muchos premios en pocas manos en Mar del Plata

Festival de cine: muchos premios en pocas manos en Mar del Plata

Comentarios