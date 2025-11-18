Secciones
SociedadActualidad

Sergio Raúl Castaño presenta su análisis de la Monarquía Indiana en Tucumán
Sergio Raúl Castaño presenta su análisis de la Monarquía Indiana en Tucumán
Hace 17 Min

Este miércoles, la comunidad académica tucumana tiene una cita imperdible con la historia y el derecho constitucional. El reconocido historiador y doctor en Filosofía Sergio Raúl Castaño presentará su más reciente obra, titulada "La forma política de la monarquía indiana y el fundamento de legitimidad de las Juntas americanas de 1808-1810". El evento se realizará a las 18 en el aula Sur de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), 25 de Mayo 471, marcando un momento significativo para el debate intelectual local.

Castaño, quien se desempeña como investigador principal del Conicet y director del Centro de Estudios Políticos en Tucumán, es una figura central en el estudio de la teoría política y el pensamiento hispanoamericano. Su nuevo libro aborda el complejo estatus jurídico y político de las Indias dentro de la corona española, desafiando interpretaciones tradicionales sobre la legitimidad de las juntas de gobierno que emergieron en América a principios del siglo XIX. La obra promete ser una herramienta fundamental para comprender los fundamentos de la independencia y la formación de las naciones latinoamericanas.

La presentación, organizada conjuntamente por la Facultad de Derecho de la UNT,  la Editorial Unsta y la Academia de Ciencias Morales, Jurídicas y Políticas de Tucumán, contará con la participación de destacados juristas e historiadores locales que comentarán los aportes de Castaño como los doctores Rodrigo Padilla y Georgina Abatte. Se espera una concurrencia de estudiantes, docentes e interesados en la historia del derecho y la filosofía política. La cita es una oportunidad para dialogar directamente con el autor sobre un tema crucial para la identidad histórica de la región.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán
1

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa
2

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
3

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso
4

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner
5

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
6

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Más Noticias
Cómo cambió la vida de la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa

Cómo cambió la vida de la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

El tiempo en Tucumán: el calor se hará más intenso a partir de hoy

El tiempo en Tucumán: el calor se hará más intenso a partir de hoy

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Comentarios