Sergio Raúl Castaño presenta su análisis de la Monarquía Indiana en Tucumán

Este miércoles, la comunidad académica tucumana tiene una cita imperdible con la historia y el derecho constitucional. El reconocido historiador y doctor en Filosofía Sergio Raúl Castaño presentará su más reciente obra, titulada "La forma política de la monarquía indiana y el fundamento de legitimidad de las Juntas americanas de 1808-1810". El evento se realizará a las 18 en el aula Sur de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), 25 de Mayo 471, marcando un momento significativo para el debate intelectual local.
Castaño, quien se desempeña como investigador principal del Conicet y director del Centro de Estudios Políticos en Tucumán, es una figura central en el estudio de la teoría política y el pensamiento hispanoamericano. Su nuevo libro aborda el complejo estatus jurídico y político de las Indias dentro de la corona española, desafiando interpretaciones tradicionales sobre la legitimidad de las juntas de gobierno que emergieron en América a principios del siglo XIX. La obra promete ser una herramienta fundamental para comprender los fundamentos de la independencia y la formación de las naciones latinoamericanas.
La presentación, organizada conjuntamente por la Facultad de Derecho de la UNT, la Editorial Unsta y la Academia de Ciencias Morales, Jurídicas y Políticas de Tucumán, contará con la participación de destacados juristas e historiadores locales que comentarán los aportes de Castaño como los doctores Rodrigo Padilla y Georgina Abatte. Se espera una concurrencia de estudiantes, docentes e interesados en la historia del derecho y la filosofía política. La cita es una oportunidad para dialogar directamente con el autor sobre un tema crucial para la identidad histórica de la región.