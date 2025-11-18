Sergio Raúl Castaño presenta su análisis de la Monarquía Indiana en Tucumán

La presentación, organizada conjuntamente por la Facultad de Derecho de la UNT, la Editorial Unsta y la Academia de Ciencias Morales, Jurídicas y Políticas de Tucumán, contará con la participación de destacados juristas e historiadores locales que comentarán los aportes de Castaño como los doctores Rodrigo Padilla y Georgina Abatte. Se espera una concurrencia de estudiantes, docentes e interesados en la historia del derecho y la filosofía política. La cita es una oportunidad para dialogar directamente con el autor sobre un tema crucial para la identidad histórica de la región.