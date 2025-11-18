Secciones
Política

Cano sobre la crisis policial: “La falta de control interno deriva en situaciones graves y en un creciente descontrol dentro de la fuerza”

El legislador lanzó duras críticas hacia la conducción de la fuerza policial tras conocerse los allanamientos a diez jefes de comisarías por presuntas coimas, sumado al reciente escándalo de El Cadillal.

JOSÉ CANO. JOSÉ CANO.
Hace 1 Hs

El legislador José Cano advirtió que la sucesión de escándalos, desde el uso de presos para obras particulares en El Cadillal hasta los allanamientos a jefes de comisarías, demuestran una crisis de autoridad en la cúpula policial. Insiste en su proyecto para crear una Secretaría de Asuntos Internos  que dependa directamente del Ministerio de Seguridad y no de la cúpula policial, integrada por profesionales que no pertenezcan a la fuerza.

Cano lanzó duras críticas hacia la conducción de la fuerza policial tras conocerse los allanamientos a diez jefes de comisarías por presuntas coimas, sumado al reciente escándalo de El Cadillal, donde policías utilizaban a presos para tareas de albañilería. "Estamos ante una evidente falta de conducción. No son hechos aislados; es un descontrol sistémico. Si el Jefe de Policía no sabe que sus subordinados usan patrulleros para obras privadas o que diez de sus comisarios están montando un sistema de recaudación ilegal, entonces no está conduciendo la fuerza", sentenció Cano.

Para el legislador, la raíz del problema es que la Policía sigue controlándose a sí misma. "El modelo actual está agotado. La Jefatura no puede ser quien investigue y sancione, porque la cadena de mando termina encubriendo o minimizando los hechos para 'cuidar la imagen'. Por eso, mi proyecto de ley propone quitarle la potestad de Asuntos Internos a la Policía y crear una Secretaría de Estado que dependa política y funcionalmente del Ministro de Seguridad, no de un comisario", explicó.

La iniciativa de Cano establece que esta nueva Secretaría esté integrada por civiles altamente capacitados. El legislador subrayó que deben ser perfiles técnicos que conozcan en profundidad las estructuras y el funcionamiento policial, garantizando idoneidad en el control. Su función será instruir sumarios, investigar patrimonios y recibir denuncias sin pasar por el filtro policial. "El control debe ser externo. Un civil que responde al poder político tiene la libertad de investigar a un comisario general que un subalterno policial nunca tendrá”.

Cano remarcó que la gravedad de los hechos en El Cadillal y los allanamientos simultáneos en la Capital exigen un cambio de estructura inmediato. "No sirve de nada cambiar nombres si la estructura de control sigue viciada. Si el Ministro quiere resultados distintos, debe tener una herramienta directa de control y sanción, sin intermediarios uniformados que dilaten los procesos".

Temas José Cano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
José Cano impulsa la prevención del grooming: Se reporta un caso cada una hora

José Cano impulsa la prevención del grooming: "Se reporta un caso cada una hora"

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

José Cano instó a gestionar la colocación de radares para frenar el narcotráfico en el NOA

José Cano instó a gestionar la colocación de radares para frenar el narcotráfico en el NOA

El Gobierno evita un apoyo formal a Kast, pero se ilusiona con una alianza de derecha en la región

El Gobierno evita un apoyo formal a Kast, pero se ilusiona con una alianza de derecha en la región

Lo más popular
Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán
1

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa
2

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
3

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso
4

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner
5

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
6

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Más Noticias
Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental sobre el caso Maradona

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental sobre el caso Maradona

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

Se espera resolución de la Justicia federal sobre los empresarios acusados de evasión impositiva

Se espera resolución de la Justicia federal sobre los empresarios acusados de evasión impositiva

Fabiola Yáñez aludió a una relación muy íntima entre Alberto Fernández y Viviana Canosa

Fabiola Yáñez aludió a una relación "muy íntima" entre Alberto Fernández y Viviana Canosa

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Marcelo Nazur: “La Provincia no tiene hoy puentes fuera de servicio”

Marcelo Nazur: “La Provincia no tiene hoy puentes fuera de servicio”

El Gobierno nacional acusa al titular de ATE de atentar contra el orden constitucional

El Gobierno nacional acusa al titular de ATE de atentar contra el orden constitucional

Comentarios