Cano sobre la crisis policial: “La falta de control interno deriva en situaciones graves y en un creciente descontrol dentro de la fuerza”

Para el legislador, la raíz del problema es que la Policía sigue controlándose a sí misma. "El modelo actual está agotado. La Jefatura no puede ser quien investigue y sancione, porque la cadena de mando termina encubriendo o minimizando los hechos para 'cuidar la imagen'. Por eso, mi proyecto de ley propone quitarle la potestad de Asuntos Internos a la Policía y crear una Secretaría de Estado que dependa política y funcionalmente del Ministro de Seguridad, no de un comisario", explicó.