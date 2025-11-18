Jorge Domínguez se despide del rugby: 15 años de historia en Tucumán Rugby y un adiós inolvidable

La foto final lo muestra en andas, rodeado de compañeros, con la copa entre las manos y la mirada perdida entre la alegría y el vértigo. Acaba de terminar el Regional del NOA 2025 y, con él, también termina una carrera de 15 años en el plantel superior de Tucumán Rugby. Jorge Domínguez fue el referente de una generación que devolvió al club al protagonismo y, tras la última corona, decidió cerrar su último capítulo. Lo curioso, lo simbólico, lo poético: se retira en la misma cancha donde levantó el Regional 2015. En Universitario, en Ojo de Agua, en donde comenzó su historia grande y en donde ahora la cierra.