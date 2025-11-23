Por qué el “esperma de salmón” se convirtió en la nueva tendencia estética para rejuvenecer la piel

En la carrera por una piel más luminosa, firme y libre de signos de envejecimiento, la industria de la belleza parece no tener límites. A técnicas que ya se instalaron -como mascarillas con baba de caracol, veneno de abeja o tratamientos con factores de crecimiento- se agrega ahora un ingrediente que causa curiosidad, sorpresa y cierto desconcierto: el llamado “esperma de salmón”.