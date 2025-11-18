El dólar oficial cortó la racha bajista y avanzó $10: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

Aunque no se ofrecieron precisiones sobre las alternativas que se analizan, afirmaron que “algo se está preparando”. El propósito sería “reducir en la mayor medida posible los pagos de deuda en divisas previstos para 2026 y 2027 mediante una fuente de financiamiento más barata”, lo que permitiría achicar el riesgo país y mejorar el acceso al mercado. Aún no está claro, señalaron, si el proceso se hará en dos etapas -primero la gestión de pasivos y luego la salida al mercado- o si ambas se ejecutarán de forma simultánea.