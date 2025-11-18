Quién es Miguel Calvete, el padre de la funcionaria que escondía U$S 700.000 en su casa y el principal apuntado en la causa ANDIS

Miguel Ángel Calvete fue trasladado este martes a los tribunales federales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga una presunta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Frente al juez Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, el dirigente decidió no responder preguntas, en el marco de una acusación que lo ubica como supuesto jefe de una asociación ilícita dedicada al direccionamiento de compras, sobreprecios y pago de coimas en la adquisición de medicamentos.