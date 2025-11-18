El costo de la construcción aumentó 1,6% en octubre impulsado por subas en materiales y tarifas

La suba en “Mano de obra” respondió al acuerdo salarial firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). Este ajuste se aplicó a las categorías laborales del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, e incluyó además una asignación no remunerativa y extraordinaria, también establecida en la mencionada resolución.