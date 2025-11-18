Secciones
EconomíaNoticias económicas

El costo de la construcción aumentó 1,6% en octubre impulsado por subas en materiales y tarifas

El ICC volvió a crecer en octubre y reflejó el impacto de las nuevas tarifas eléctricas y el acuerdo salarial de la Uocra.

CONSTRUCCIÓN. Subió 1,6% durante el mes de octubre. CONSTRUCCIÓN. Subió 1,6% durante el mes de octubre.
Hace 1 Hs

El Índice del Costo de la Construcción (ICC)  registró en octubre un incremento del 1,6% respecto del mes previo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La variación estuvo impulsada principalmente por aumentos en los tres capítulos que componen el indicador.

De acuerdo con el informe, el capítulo “Materiales” mostró un avance del 2,1%, mientras que “Mano de obra” se elevó 1,3% y “Gastos generales” lo hizo en 1,6%.

La suba en “Mano de obra” respondió al acuerdo salarial firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). Este ajuste se aplicó a las categorías laborales del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, e incluyó además una asignación no remunerativa y extraordinaria, también establecida en la mencionada resolución.

El aumento en esas categorías tuvo un efecto adicional sobre el capítulo “Gastos generales”, ya que allí se contempla el ítem “Sereno”, encuadrado dentro del alcance de la resolución salarial.

Actualización de tarifas eléctricas, de agua y de gas

En “Gastos generales” también incidieron los nuevos valores tarifarios autorizados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), vigentes desde el 1 de octubre, para las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de sus revisiones tarifarias integrales.

Asimismo, el capítulo incorpora la actualización de los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca, autorizada mediante la Resolución RESOL 2025-11-APN-SOP#MEC de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Finalmente, se sumó una revisión de tarifas aprobada por Enagras, que actualizó los montos correspondientes a todos los conceptos vinculados a la conexión de gas.

Temas TucumánBuenos AiresLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué factores explican la caída del riesgo país y qué impacto puede tener en la economía?

¿Qué factores explican la caída del riesgo país y qué impacto puede tener en la economía?

Escasa oferta y demanda sostenida: el combo que recalienta el precio de la carne hacia fin de año

Escasa oferta y demanda sostenida: el combo que recalienta el precio de la carne hacia fin de año

Continúa el rally alcista en los bonos y acciones: los ADRs argentinos saltan hasta un 5%

Continúa el rally alcista en los bonos y acciones: los ADRs argentinos saltan hasta un 5%

Inflación de octubre: fue del 2,3% y el acumulado anual ya alcanza el 24,8%, según el Indec

Inflación de octubre: fue del 2,3% y el acumulado anual ya alcanza el 24,8%, según el Indec

Salta pondrá en marcha el sistema de Exportación Monitoreada para reducir costos y agilizar trámites

Salta pondrá en marcha el sistema de Exportación Monitoreada para reducir costos y agilizar trámites

Lo más popular
Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán
1

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa
2

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
3

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso
4

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
5

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
6

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Más Noticias
Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

El limón retrocede, la urbanización avanza: radiografía de un cambio territorial en el Gran Tucumán

El limón retrocede, la urbanización avanza: radiografía de un cambio territorial en el Gran Tucumán

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

Se espera resolución de la Justicia federal sobre los empresarios acusados de evasión impositiva

Se espera resolución de la Justicia federal sobre los empresarios acusados de evasión impositiva

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Comentarios