San Miguel de Tucumán: el Municipio recibió a taxistas autoconvocados y reiteró que la regulación de aplicaciones está en manos del Concejo Deliberante

La secretaria de Gobierno cuestionó la modalidad de protesta utilizada por los autoconvocados durante la jornada de este martes. “Hoy por la mañana tuvimos esta irrupción de taxistas, primero en el Concejo Deliberante y luego aquí en la Municipalidad. Y la verdad es que esto no es correcto, no está bueno, no suma a la sociedad del siglo XXI”, expresó. Y advirtió: “No vamos a tolerar más cortes. Acá no los recibimos porque cortaron, los recibimos porque hay funcionarios que escuchan y una intendenta que se hace cargo de los problemas”, remarcó.