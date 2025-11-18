Secciones
Shakira elige a Ángela Torres para abrir su gira en Buenos Aires

En su última visita en marzo, la telonera había sido Natalie Pérez.

Shakira vuelve a la Argentina con tres recitales en el estadio de Vélez Sarsfield y ya confirmó quién será la encargada de abrir sus conciertos: Ángela Torres. La joven artista fue elegida como telonera para las fechas del 8, 9 y 11 de diciembre, luego de que los primeros dos shows se agotaran rápidamente.

En su última visita en marzo, la telonera había sido Natalie Pérez. Esta vez, Torres tendrá la oportunidad de presentarse ante un estadio lleno en uno de los eventos musicales más esperados del año.

La fuerte demanda de entradas confirma el vínculo especial entre Shakira y el público argentino. Buenos Aires será la ciudad elegida para cerrar la etapa latinoamericana del “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Estoy Aquí”, un nombre que rinde homenaje a uno de los grandes éxitos que marcaron el inicio de la proyección internacional de la artista colombiana.

Durante su paso por Latinoamérica, Shakira batió récords con estadios completamente agotados, sumando más de un millón de espectadores y generando un impacto económico histórico en cada destino. El tour la posiciona en el puesto #2 del Top 10 global de giras más taquilleras de 2025, superando a artistas como Paul McCartney y Bruno Mars, según Billboard Boxscore. Además, es la única artista latina incluida en este ranking.

Este éxito reafirma a Shakira como un fenómeno cultural mundial y como la figura femenina latina más influyente de todos los tiempos.

Los conciertos incluyen una puesta visual de primer nivel y un repertorio repleto de hits: “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito” y la explosiva “Shakira-BZRP Music Session #53”. En ocasiones recientes, la artista sorprendió con invitados como Carlos Vives, Maluma, Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Rauw Alejandro y Ozuna.

“¡Estoy aquí, Latinoamérica! Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa. Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”, expresó Shakira al anunciar las fechas.

La presencia de Ángela Torres como telonera promete abrir las noches con una energía renovada para acompañar uno de los espectáculos más sobresalientes del año.

