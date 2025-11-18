La historia del cadete que atropelló a un perro en Yerba Buena y hoy promueve el respeto animal en las escuelas

Un episodio ocurrido en julio terminó marcando un antes y un después en la vida de Juan Miguens, el joven cadete de Yerba Buena que, tras atropellar a un perrito, decidió asumir un rol activo en la concientización ciudadana. Como parte de un acuerdo judicial, hoy brinda charlas en colegios para promover el respeto y la responsabilidad hacia los animales, considerados seres sintientes.
El caso, que involucró a Salvador, rebautizado luego como Chavito, desencadenó no sólo un proceso legal, sino también un proceso personal y emocional para el cadete. Acompañado por rescatistas, docentes y especialistas en derecho animal, Miguens compartió a LA GACETA su experiencia frente a estudiantes del colegio Nueva América.
“Estoy acá cumpliendo con mi palabra. Lo importante es dejar el mensaje para que todos los conductores tengan una vista más amplia cuando manejan, que no agarren el teléfono, que miren retrovisores, costados, adelante y atrás”, expresó Juan durante la charla.
Recordó que aquella madrugada nunca advirtió que había atropellado al perro. Fue un compañero, Mauro, quien lo alertó. “No dudé en ir a la veterinaria. Eso es lo que una persona con corazón hace”, afirmó.
Aunque muchos considerarían este paso como un alivio, él lo ve distinto: “No es alivio, es emoción. Siento que estoy haciendo algo de mi parte”.
Un acuerdo que sienta precedente
La abogada Cecilia Lechesi, integrante del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados, participó del encuentro y destacó la relevancia del caso en el ámbito judicial.
“Logramos que la sociedad entienda que los animales son sujetos de derechos no humanos. Si atropello, debo brindar asistencia veterinaria urgente porque es nuestra responsabilidad”, explicó.
Lechesi agregó que acuerdos como este existen en otras provincias, pero en Tucumán es la primera vez que una solución alternativa a juicio incluye una instancia educativa de este tipo, lo que podría sentar un precedente valioso.
El rol de las rescatistas
Gabriela, una de las personas que participó del rescate, celebró el resultado del proceso. “Logramos un final feliz. Chavito se está recuperando, todavía con algunos picos de fiebre, pero mejorando. Esto demuestra que no todo es guerra ni pelea: se puede construir con diálogo y la justicia funciona”.
La presencia del propio involucrado frente a los alumnos generó impacto y reflexión. “Esta charla me sirvió para concientizar sobre el maltrato animal y la responsabilidad que tenemos con nuestras mascotas”, expresó Facundo, uno de los jóvenes presentes.
Octavio, otro estudiante, destacó el valor de escuchar al protagonista. “No es normal que desde el derecho se hable de animales. Escuchar al chico que estuvo involucrado hizo la diferencia”.
Agustina, por su parte, remarcó el aprendizaje central. “Hay que ser conscientes de que los animales también sienten”.
Una lección que continúa
Lejos de considerar el proceso como algo concluido, Juan anticipó que seguirá dando charlas en 2026. “Con la doctora Cecilia vamos a seguir con capacitaciones durante el año. Hay que seguir concientizando”.
Hoy continúa trabajando como cadete, aunque sueña con iniciar un pequeño emprendimiento. “Ya con fe todo se puede”, dijo entre aplausos de los estudiantes.