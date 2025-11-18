La historia del cadete que atropelló a un perro en Yerba Buena y hoy promueve el respeto animal en las escuelas

Un episodio ocurrido en julio terminó marcando un antes y un después en la vida de Juan Miguens, el joven cadete de Yerba Buena que, tras atropellar a un perrito, decidió asumir un rol activo en la concientización ciudadana. Como parte de un acuerdo judicial, hoy brinda charlas en colegios para promover el respeto y la responsabilidad hacia los animales, considerados seres sintientes.