La Justicia confirmó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa de los Seguros

La Justicia confirmó este martes el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros. El Tribunal de Apelaciones de la Cámara Federal porteña ratificó además procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país del broker Héctor Martínez Sosa, su esposa y ex secretaria privada del ex presidente María Cantero, y otros acusados.
Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico sostuvieron que “el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero, (…) tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado”.
Según la Cámara, hubo en lo ocurrido “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba”.
