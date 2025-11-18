La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

Alice y Ellen Kessler, las icónicas gemelas que compartieron 89 años de vida inseparable tanto dentro como fuera del escenario, decidieron cumplir su promesa mutua de partir juntas. Tras una exitosa carrera que las llevó a la fama, especialmente en Italia, se habían retirado a su hogar en Gruenwald, cerca de Múnich.
En una elección anticipada y consciente, las hermanas optaron por el suicidio asistido para asegurarse de que su final fuese tan unido como lo fue su existencia. Su deseo final era ser enterradas en la misma urna, junto a los restos de su madre y su querido perro Yello, sellando así el último acto de una vida de perfecta sincronía.
La policía bávara encontró a las gemelas cerca del mediodía en su residencia. Después de confirmar su fallecimiento, las autoridades descartaron rápidamente la intervención de terceras personas, corroborando que la muerte fue el desenlace de su pacto. Este acto final subraya la profunda conexión que definía a las Kessler, quienes, hasta el último momento, demostraron que su vínculo trascendía la vida y la muerte.
Sobre la vida y muerte de las famosas hermanas Kessler
La Asociación Alemana por una Muerte Digna (DGHS) confirmó que la partida de las gemelas fue mediante suicidio asistido, una práctica permitida en Alemania siempre que la persona sea un adulto capaz de actuar bajo su propia y exclusiva responsabilidad (la eutanasia permanece prohibida). Alice y Ellen planearon cuidadosamente su despedida, fijando una fecha precisa para su final.
Como prueba de su meticulosa planificación, el periódico bávaro Abendzeitung recibió el mismo lunes una carta donde las gemelas cancelaban su suscripción. El texto, redactado en computadora por Alice, inicialmente marcaba el 30 de noviembre como fecha de baja, pero fue corregido a mano por ella para indicar "con efecto a partir del 17.11.2025". El editor en jefe, Michael Schilling, comentó sobre la firma de Alice al pie del texto: "Una línea larga y audaz, vivaz como la existencia de estas gemelas del espectáculo. Una línea definitiva".
Los duros inicios y la llegada al éxito de las hermanas Kessler
Las mujeres vivián violencia domestica en su casa al en la infancia, por parte de un padre alcohólico. "La violencia en casa era algo cotidiano. Nos prometimos que eso no nos pasaría a nosotras", contó Ellen a la revista Bunte.
Decidieron permenacer juntas con el paso de los años y los trabajos en el espectaculo. También su abuela había sido gemela y, tras la muerte del marido, convivió con su hermana; "cuando una murió, la otra la siguió poco después", recordaban Alice y Ellen.
"Ya no tenemos familiares, y si los tenemos no los conocemos. Los elegimos porque arriesgan la vida por los demás, ganaron el Nobel de la Paz y son serios", explicaron en distintas entrevistas recientes sobre su desición planeada de heredar sus bienes materiales a Médicos Sin Fronteras.
Sus ultimas apariciones publicas se trataron de una mención honorifica Markus S”der la Orden del Mérito Bávaro, una distinción otorgada solo a un grupo muy reducido de personas, que no supera las dos mil. Y fueron juntas el 24 de octubre asistieron a la premiere del espectáculo ARTistART del circo Roncalli en Múnich.