La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

Como prueba de su meticulosa planificación, el periódico bávaro Abendzeitung recibió el mismo lunes una carta donde las gemelas cancelaban su suscripción. El texto, redactado en computadora por Alice, inicialmente marcaba el 30 de noviembre como fecha de baja, pero fue corregido a mano por ella para indicar "con efecto a partir del 17.11.2025". El editor en jefe, Michael Schilling, comentó sobre la firma de Alice al pie del texto: "Una línea larga y audaz, vivaz como la existencia de estas gemelas del espectáculo. Una línea definitiva".