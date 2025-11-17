Secciones
El método definitivo para descongelar la heladera sin raspar ni esperar horas

Aunque no es de los electrodomésticos que más consumen, el hielo acumulado reduce su eficiencia y aumenta el gasto energético, por lo que conviene eliminarlo cuanto antes.

Heladera congelada Heladera congelada
Hace 8 Min

La acumulación de hielo en el congelador es uno de los problemas más comunes en los hogares, especialmente después del verano, cuando el uso intensivo y la condensación hacen que se formen placas difíciles de retirar. Aunque no es de los electrodomésticos que más consumen, el hielo acumulado reduce su eficiencia y aumenta el gasto energético, por lo que conviene eliminarlo cuanto antes.

Si querés descongelar tu congelador sin pasar horas esperando o raspando, existe un método rápido, seguro y eficaz: el truco del papel de aluminio. Te contamos cómo funciona y por qué se ha vuelto viral.

El truco del papel de aluminio para quitar el hielo del congelador

Las formas más habituales de quitar el hielo suelen ser laboriosas: raspar con espátula, desenchufar el aparato y esperar varias horas o recurrir a herramientas poco recomendables. En cambio, el truco del papel de aluminio acelera el proceso y apenas requiere esfuerzo.

Cómo aplicar el método paso a paso

Forrá las paredes internas del congelador

Cubrí el interior con grandes trozos de papel de aluminio, asegurándote de que quede perfectamente adherido.

Calentá una olla con agua

Debe ser un recipiente que quepa dentro del congelador con la puerta cerrada.

Colocá la olla hirviendo dentro del congelador

Una vez que el agua esté hirviendo, introducí la olla y cerrá inmediatamente la puerta.

Esperá unos minutos y retiralo

Abrí el congelador y verás que el hielo se desprende solo. Podés retirarlo con una espátula de plástico sin esfuerzo.

Por qué funciona este truco

El papel de aluminio es un excelente conductor del calor. Según el medio francés Linternaute, su función es distribuir el vapor y el calor de manera uniforme por las paredes del congelador, lo que hace que el hielo se derrita mucho más rápido que con métodos tradicionales.

Otros trucos rápidos para quitar el hielo del congelador

1. Olla con agua caliente

Colocar agua hirviendo dentro del congelador acelera el proceso gracias al vapor. Cerrá la puerta durante unos minutos y luego retiralo con una espátula de plástico. Es seguro, rápido y no daña el interior.

2. Secador de pelo

Un secador de aire caliente también ayuda a derretir el hielo rápido. Usalo a una distancia prudente para no dañar los plásticos y cuidá que el agua no entre en contacto con el aparato para evitar riesgos eléctricos.

3. Mezcla de agua y vinagre blanco

Pulverizá vinagre con agua sobre las placas de hielo. El vinagre ablanda la escarcha y, además, elimina olores y bacterias. Después, secá bien para evitar que se vuelva a formar hielo.

Cómo prevenir que se forme hielo en el congelador

Mantené la temperatura entre –18 °C y –20 °C.

Evitá abrir la puerta con frecuencia.

Revisá que las gomas de cierre estén en buen estado.

No guardes alimentos calientes.

Secá bien los envases antes de colocarlos.

Eliminar el hielo acumulado ya no exige horas de espera: con el truco del papel de aluminio, podés dejar tu congelador como nuevo en minutos y mejorar su rendimiento sin esfuerzo.

