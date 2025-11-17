El método definitivo para descongelar la heladera sin raspar ni esperar horas

La acumulación de hielo en el congelador es uno de los problemas más comunes en los hogares, especialmente después del verano, cuando el uso intensivo y la condensación hacen que se formen placas difíciles de retirar. Aunque no es de los electrodomésticos que más consumen, el hielo acumulado reduce su eficiencia y aumenta el gasto energético, por lo que conviene eliminarlo cuanto antes.