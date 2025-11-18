Confirmado: Oscar Mirkin será nuevamente candidato a presidente en San Martín

La carrera electoral en San Martín sumó un movimiento decisivo en las últimas horas: Oscar Mirkin, presidente del club entre 2014 y 2017, resolvió competir nuevamente por la conducción institucional y trabaja en la presentación oficial de su espacio, que llevaría el nombre de "Unidad Roja y Blanca". Su lanzamiento ingresa en un escenario político cada vez más poblado, donde ya confirmaron su participación Augusto Rodríguez y Samuel Semrik, y donde cada agrupación busca terminar de cerrar acuerdos antes del límite estatutario.
La propuesta de Mirkin se sostiene en una premisa: construir una opción capaz de enfrentar al oficialismo con un proyecto distinto y una reorganización interna profunda. Su lista está en pleno armado y se encuentra ultimando detalles sobre el rol de cada integrante. Según le confirmaron a LA GACETA, el espacio estará conformado por el ingeniero Nicolás Nasrallah, referente del proyecto San Martín 2030; los abogados Ernesto Baaclini y Rafael Ponce de León. La mesa chica definirá en las próximas horas la estructura interna, aunque ya está claro que Mirkin encabezará la fórmula.
Un punto central de su candidatura es el respaldo económico. En los últimos días, el ex presidente avanzó en acuerdos con empresas locales y nacionales para asegurar ingresos inmediatos que permitan sostener la competitividad del proyecto. Ese trabajo continuará esta semana, cuando mantenga nuevas reuniones con empresarios con el objetivo de sumar más sponsors y consolidar los números con los que pretende iniciar su eventual gestión. Su entorno sostiene que estas gestiones “son determinantes” para proyectar un modelo sustentable desde el primer día.
Además del sostén financiero, Mirkin fundamenta su candidatura en un mensaje hacia los socios: la necesidad de recuperar la estabilidad institucional. “Es un orgullo personal y una satisfacción que implica un esfuerzo muy grande”, expresó en diálogo con LA GACETA, donde insistió en que “no se trata de sumar nombres, sino de presentar un proyecto con compromiso y responsabilidad”. En ese misma charla, el dirigente afirmó que “la gente está pidiendo que vuelva el club”, en referencia al clima de malestar generalizado tras el final de ciclo de la actual dirigencia.
El antecedente de Mirkin en San Martín
Su reaparición en el mapa político trae consigo un antecedente fuerte. Durante su presidencia, San Martín logró el ascenso a la Primera Nacional en 2016 tras consagrarse en el Federal A, un logro que marcó el rumbo deportivo de los años siguientes.
Mientras tanto, el escenario electoral continúa en movimiento. La exhibición del padrón provisorio aceleró las definiciones internas y las conversaciones entre agrupaciones. El sábado se vence el plazo para presentar listas y cada espacio intenta ajustar su ingeniería política antes de acercarse a Bolívar y Pellegrini.
Una baja en la carrera electoral
Entre esas reconfiguraciones se produjo una novedad: Daniel Galina, quien evaluaba competir en los comicios, decidió bajarse de la carrera. A través de un mensaje difundido en sus redes, comunicó que prefería acompañar desde otro lugar y mantener su prioridad en el bienestar institucional. En ese texto dejó en claro dos ideas centrales: que apoyará al club “desde donde pueda” y que mantiene la premisa de poner “a San Martín por encima de todo”. También remarcó que parte de los integrantes de su agrupación podrían sumarse -si así lo desean- a distintas listas opositoras.
Lo que sigue
Con el padrón provisorio ya expuesto, la Junta Electoral avanzará esta semana en la designación de presidentes de mesa, la comunicación de los detalles operativos del acto democrático y la incorporación de los socios que regularicen su situación antes del miércoles 26. Luego llegará la oficialización de listas, que permitirá conocer quiénes estarán habilitados a competir hasta 2027.
A la espera de ese momento, "Unidad Roja y Blanca" ajusta los últimos pasos. Si todo continúa según lo previsto, la candidatura de Mirkin quedará formalizada en las próximas horas y se transformará en la tercera confirmada en un proceso electoral que promete ser uno de los más intensos y competitivos de los últimos años en La Ciudadela.