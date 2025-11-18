Confirmado: Oscar Mirkin será nuevamente candidato a presidente en San Martín

Una baja en la carrera electoral

Entre esas reconfiguraciones se produjo una novedad: Daniel Galina, quien evaluaba competir en los comicios, decidió bajarse de la carrera. A través de un mensaje difundido en sus redes, comunicó que prefería acompañar desde otro lugar y mantener su prioridad en el bienestar institucional. En ese texto dejó en claro dos ideas centrales: que apoyará al club “desde donde pueda” y que mantiene la premisa de poner “a San Martín por encima de todo”. También remarcó que parte de los integrantes de su agrupación podrían sumarse -si así lo desean- a distintas listas opositoras.