Cómo destapar cañerías con levadura fresca: ¿por qué funciona?

La acumulación de restos de comida, grasa, jabón o cabellos usualmente basta para taponar el conducto y generar malos olores o filtraciones de agua.

Hace 6 Min

Una cañería bloqueada puede transformar una rutina diaria en un problema considerable. La acumulación de restos de comida, grasa, jabón o cabellos usualmente basta para taponar el conducto y generar malos olores o filtraciones de agua. Este estancamiento de líquido representa un verdadero inconveniente tanto en la cocina como en el lavadero o el baño.

Si bien existen en el mercado productos específicos para enfrentar esta clase de contratiempos, muchos de ellos demuestran ser corrosivos para las tuberías. Además, estos químicos representan un riesgo para el medio ambiente. Por esta razón, un número creciente de personas prefiere soluciones caseras que combinen eficacia, menor precio y un reducido impacto ecológico.

Una solución innovadora para un problema hogareño y constante

Para esta técnica de desobstrucción, resulta importante emplear agua tibia en lugar de caliente. Se requiere derretir una barra de levadura fresca en 250 mililitros de agua que previamente se hirvió y luego se entibió. Este proceso inicial de dilución es clave para el éxito del procedimiento.

Luego de mezclar la levadura, espere algunos minutos hasta que el compuesto fermente de forma adecuada. Después de la fermentación, proceda a verter la mezcla directamente sobre la cañería obstruida. Asegure la salida del conducto con un tapón y permita que el compuesto actúe durante toda la noche.

Ventajas de usar levadura para destapar las cañerias

Este método para destapar conductos presenta dos ventajas complementarias notables. Una de ellas es su capacidad recomendada para eliminar efluvios desagradables que emanan del drenaje. El uso de este preparado biológico también ayuda a reactivar la función correcta de los pozos ciegos.

En contraste con los artículos comerciales, la levadura ofrece efectividad sin dañar las tuberías. Esta solución evita los efectos corrosivos típicos de los desatascadores químicos disponibles en tiendas.

