La Liga Profesional confirmó el cronograma de los octavos del Clausura 2025: cruces, días y horarios

El cierre de la fase de grupos dejó definidos los cruces, los clasificados a las copas y el cronograma completo de la etapa mata‑mata.

Hace 2 Hs

La fase de grupos del Torneo Clausura llegó a su fin y dejó conformado el cuadro de octavos de final, además de aclarar el reparto de lugares para las competencias internacionales. Con los descensos de San Martín de San Juan y Godoy Cruz ya consumados, la definición se concentró en los accesos a los playoffs y en los boletos a la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Los cruces de la etapa eliminatoria se disputarán entre el sábado 22 y el miércoles 26 de noviembre, siempre en el estadio del equipo mejor clasificado. En caso de empate, habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, se definirá por penales. La final tendrá sede neutral: el Estadio Único Madre de Ciudades, el 13 de diciembre.

La Zona B ofreció la definición más tensa: Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán arribaron igualados con 19 puntos. El empate del “Pirata” ante Unión lo dejó afuera, mientras el Tatengue avanzó y superó a Racing por diferencia de gol. Huracán quedó eliminado tras igualar con Barracas Central, resultado que impulsó a Estudiantes al último cupo disponible.

El resto de la jornada completó el cuadro final: Lanús venció a Atlético Tucumán y terminó escolta; San Lorenzo aseguró su lugar en la Sudamericana; Independiente le ganó a Rosario Central; River igualó con Vélez y no pudo avanzar en la Tabla Anual; Boca cerró su zona en la cima al superar a Tigre; y Racing accedió a los playoffs con su triunfo sobre Newell’s.

Panorama de copas internacionales

En la Tabla Anual, Rosario Central y Boca abrocharon plazas directas a la Libertadores, mientras Argentinos obtuvo el repechaje. River quedó desplazado al cuarto puesto. Para la Sudamericana aseguraron su presencia Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre, mientras Barracas e Independiente aún mantienen esperanzas de meterse en el torneo.

Cronograma de octavos de final

Sábado 22 de noviembre
20 Vélez (4A) – Argentinos (5B)
22 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B)

Domingo 23 de noviembre
17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A)
20 Boca (1A) – Talleres (8B)

Lunes 24 de noviembre
17Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A)
19.30 Racing (3A) – River (6B)
22 Unión (2A) – Gimnasia (7B)

Miércoles 25 de noviembre
21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A)

