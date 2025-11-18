La Liga Profesional confirmó el cronograma de los octavos del Clausura 2025: cruces, días y horarios

La fase de grupos del Torneo Clausura llegó a su fin y dejó conformado el cuadro de octavos de final, además de aclarar el reparto de lugares para las competencias internacionales. Con los descensos de San Martín de San Juan y Godoy Cruz ya consumados, la definición se concentró en los accesos a los playoffs y en los boletos a la Copa Libertadores y la Sudamericana.