Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1: horarios del GP de Las Vegas

En su primera temporada completa en la máxima categoría, Colapinto mostró regularidad y consistencia, con sus mejores resultados en Canadá y Países Bajos (13° y 11°, respectivamente). Ahora, el desafío será el circuito urbano de Las Vegas, una de las carreras más espectaculares del calendario, que se corre de noche y promete un gran show en el corazón del desierto estadounidense.