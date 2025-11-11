Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1: horarios del GP de Las Vegas

Franco Colapinto volverá a subirse a su Alpine en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Las Vegas, la penúltima gira de la temporada 2025. El piloto argentino, recientemente confirmado por la escudería francesa para continuar en 2026, buscará cerrar el año con una buena actuación tras su 15° puesto en Brasil, donde logró avanzar una posición respecto de su largada en Interlagos.
En su primera temporada completa en la máxima categoría, Colapinto mostró regularidad y consistencia, con sus mejores resultados en Canadá y Países Bajos (13° y 11°, respectivamente). Ahora, el desafío será el circuito urbano de Las Vegas, una de las carreras más espectaculares del calendario, que se corre de noche y promete un gran show en el corazón del desierto estadounidense.
Horarios del GP de Las Vegas (hora argentina)
Práctica 1: jueves 20 de noviembre – 21:30
Práctica 2: viernes 21 de noviembre – 01:00 (madrugada)
Práctica 3: viernes 21 de noviembre – 21:30
Clasificación: sábado 22 de noviembre – 01:00 (madrugada)
Carrera: domingo 23 de noviembre – 01:00 (madrugada)
Todas las sesiones podrán verse en vivo a través del Plan Premium de Disney+.
Tras su paso por Las Vegas, Colapinto cerrará la temporada con dos fechas más: el Gran Premio de Qatar (28 al 30 de noviembre) y el Gran Premio de Abu Dhabi (5 al 7 de diciembre), donde concluirá su primer año en la élite del automovilismo mundial antes de comenzar una nueva etapa con Alpine en 2026.