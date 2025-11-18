Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

Una investigación conjunta entre la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y el Hospital Ángel C. Padilla permitió detectar la presentación de documentación apócrifa por parte de una persona que intentó ingresar a la residencia de Oftalmología. El hecho activó de inmediato el protocolo institucional y derivó en una denuncia penal respaldada por el Ministerio de Salud, a cargo de Luis Medina Ruíz.