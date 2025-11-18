Una obra maestra en el "Techo del Mundo": cómo es el "Sky Train", el tren más alto del planeta

El tren conocido como “Sky Train” (Tren del Cielo) ostenta el título de ser el ferrocarril más alto del planeta, una distinción que lo ubica en una categoría aparte entre las grandes obras de infraestructura. Este proyecto es sumamente valorado por los especialistas de la construcción, ya que en sus puntos de mayor elevación, como en la Estación Tanggula, el tren supera los 5.500 metros de altura, viajando literalmente por la zona conocida como el “techo del mundo”.